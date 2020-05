In Hagen (NRW) gab es einen tödlichen Autounfall.

NRW: Tragischer Autounfall! Mann (52) kracht in Linienbus und stirbt

Hagen. Tragischer Unfall am Montagmorgen in NRW!

Gegen 5.20 Uhr stieß ein 52-jähriger Skoda-Fahrer in Hagen mit einem Linienbus zusammen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle in NRW.

NRW: 52-Jähriger stirbt bei Autounfall

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Morgen auf der Boeler Straße zum folgenschweren Crash. Auf Höhe der Siedlerstraße wollte der Skoda-Fahrer einen stehenden Linienbus überholen.

Dabei wich der 52-Jährige auf die Gegenfahrbahn aus – und kollidierte mit einem weiteren Linienbus. Die Rettungskräfte konnten nach dem Unfall nur noch seinen Tod feststellen.

Busfahrer verletzt sich leicht

Der Busfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Boeler Straße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (nr)