Nach der tödlichen Messerattacke in Dresden auf zwei NRW-Touristen wurde ein Verdächtiger festgenommen.

NRW-Tourist in Dresden brutal getötet – Polizei schnappt Verdächtigen

Es war ein hinterhältiger Messer-Angriff, der tödlich endete!

Am 4. Oktober waren zwei Touristen aus NRW von einem Mann in Dresden angegriffen worden. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld starb, ein 53-jähriger Mann aus Köln überlebte die Attacke schwer verletzt.

NRW: Verdächtiger nach tödlicher Messer-Attacke festgenommen

Jetzt hat die Polizei Dresden einen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 20-Jährigen, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.

Der junge Mann war im Zuge der Spurenauswertung in den Fokus der Ermittler geraten.

Nach dem Mann war gezielt gefahndet worden, am Dienstagabend wurde er im Bereich der Wilsdruffer Straße in Dresden festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Motiv und Hintergründe unklar

Motiv und Hintergründe der Attacke sind weiter unklar und Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

DNA-Treffer führte zu Beschuldigtem

Der Beschuldigte sei seit 2015 in Deutschland und habe hier eine Duldung. Die Polizei, die eine 29-köpfige Sonderkommission „Schloßstraße“ eingerichtet hatte, war ihm durch einen DNA-Treffer auf die Spur gekommen. Er hatte nach dem Angriff das mutmaßliche Tatmesser zurückgelassen. Eine Raubtat werde ausgeschlossen.

Mit einem Küchenmesser stach der Angreifer zu. Foto: dpa

Die Staatsanwaltschaft Dresden will am Mittwoch noch einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Beschuldigten stellen. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. (ms)