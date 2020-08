NRW: Toter Mann auf Straße entdeckt – zuvor war er in Polizeieinsatz verwickelt

Hagen. Am Sonntagabend ist an einer Kreuzung in Hagen (NRW) ein Mann tot aufgefunden worden.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 32-Jährigen feststellen, nachdem sie ihn an der Kreuzung Christian-Rohlfs-Straße / Dömbergstraße in Hagen (NRW) gefunden haben.

Mann in NRW tot aufgefunden – Polizei ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann zuvor in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Im Eingangsbereich des Krankenhauses kam es am späten Nachmittag zu einem polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit dem später verstorbenen Hagener.

Todesursache unklar

Die Umstände des Todes sind derzeit ungeklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Feststellung der Todesursache soll eine Obduktion durchgeführt werden. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod des Mannes gibt es nach bisherigen Feststellungen nicht.

Zu den Hintergründen des Aufenthaltes des Mannes im Krankenhaus und des polizeilichen Einsatzes können derzeit keine Angaben gemacht werden, da sie Gegenstand der weiteren Ermittlungen sind.

