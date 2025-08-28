„Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof: Tickets in Windeseile ausverkauft

Die Ankündigung auf Facebook und Co. machte die Fans der Toten Hosen bereits ganz wuschig. Nach über 40 Jahren spielt die beliebte Punkband aus Düsseldorf endlich wieder im Ratinger Hof, der Kult-Location in Düsseldorf (NRW).

Doch schon vor dem Ticketverkauf schwante den Anhängern, dass die Tickets in Windeseile weg sein könnten (wir berichteten). Und das hat sich jetzt für viele bewahrheitet.

„Die Toten Hosen“ spielen im Ratinger Hof

Eigentlich sollte es ein Anlass purer Freude sein, wenn die altehrwürdigen Mitglieder der Punkband „Die Toten Hosen“ endlich mal wieder im „Ratinger Hof“ in Düsseldorf in NRW spielen. Das war nämlich das letzte Mal am 11. März 1984 der Fall. Die Kult-Location war Ende der 1970er-Jahre „die Keimzelle der Düsseldorfer Punkbewegung und das Wohnzimmer von uns und anderen Musikern dieser Zeit“, heißt es auf dem offiziellen Facebook-Account der Band.

++ Passend zum Thema: „Die Toten Hosen“: Und plötzlich geht’s ganz schnell ++

Damals war der Laden nicht ausverkauft. Daher soll es nun am 12. September 2025 den nächsten Versuch geben. Und, oh Wunder, nach so vielen erfolgreichen Jahren der Hosen ist der Ausverkauf der Konzerttickets natürlich gar kein Problem. Im Gegenteil! Die Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Und dabei guckten viele Fans natürlich in die Röhre. Nachdem am Mittwoch (27. August) der Vorverkauf um 17 Uhr startete, war gefühlt eine Sekunde später das gesamte Kontingent auch schon weg.

Weitere News aus der Region:

Doch es gibt auch einige Fans der Toten Hosen, die Verständnis zeigen, dass das Konzert im Ratinger Hof in NRW schnell ausverkauft war. Einer textet: „An die Nörgler hier: Bei Wahrscheinlichkeitsrechnung habt ihr in der Schule gefehlt, gell?“ Ob du nun ein Ticket bekommen hast oder nicht: Die Beliebtheit der Band nach so vielen Jahrzehnten sei damit wohl mal wieder bewiesen.