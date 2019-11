NRW: Tödliches Unfall-Drama – Familienauto kracht gegen Baum!

Auf der B9 in Kerken-Stenden kam es am 16. November zu einem dramatischen Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Kerken. Dramatischer Verkehrsunfall auf der B9 in Kerken-Stenden: Am 16. November gegen 18 Uhr kam ein Ford Fiesta auf der Hülser Straße von der Fahrbahn ab und raste gegen einen Baum. An Bord des Pkw befand sich eine vierköpfige Familie aus Geldern.

NRW: Familienvater (32) aus Geldern prallt mit Familienauto gegen Baum – tot!

Der Vater (32) wurde bei dem Aufprall so schwerwiegend verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Rest der Familie wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Mutter (27) und ein Kinder (4) erlitten leichte Verletzungen, das andere Kind (1) wurde dagegen schwer verletzt.

Warum genau der 32-jährige Gelderner mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Ein Sachverständiger soll sich nun mit dem Unfallgeschehen befassen.