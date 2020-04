NRW: Tödliches Drama in Hemer! Lkw überfährt zwei Kinder (5, 7) und den Vater

Hemer. Am Freitag kam es am frühen Abend zu einem tragischen Unglück im Industriepark an der Edelburg in Hemer (NRW). Im ehemaligen Steinbruch befand sich ein 42-jähriger Mann mit seinem beiden fünf- und siebenjährigen Söhnen an einem Lkw. Aus bisher unbekannten Gründen rollte der Lkw plötzlich nach vorne erfasste dabei den fünfjährigen Jungen, der vor dem Fahrzeug stand.

Der Vater und sein anderer Sohn wollten daraufhin versuchen, den Lkw anzuhalten. Jedoch verletzten auch sie sich bei dem Versuch sehr schwer.

NRW: Lkw überollt Kinder und Vater

Nach bisherigen Ermittlungen wurde der rollende Lkw dann von einem Zeugen angehalten. Die Feuerwehr und Polizei NRW wurden gerufen. Sie befreiten die eingeklemmte Familie.

NRW: Familie verletzt sich sehr schwer

Die Verletzten sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Für den fünfjährigen Jungen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Die Polizei NRW stellte den Lkw sicher. Die Ermittlungen laufen noch weiter an. (kf)