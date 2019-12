NRW: Tödliches Autorennen in Moers – weitere Frau überlebte nur dank DIESES glücklichen Zufalls

Moers. Er wollte in seinem 612 PS-starken Mercedes angeben, hatte aber nicht mal einen Führerschein! Es kommt zum Unfall - mit tödlichem Ausgang für eine 43-jährige unbeteiligte Autofahrerin.

Dafür muss sich Kushtrim H. (22) ab dem 10. Februar vor dem Landgericht in Kleve (NRW) verantworten. Der Vorwurf gegen den jungen Mann: Mord! Die Anklage enthüllt: Beinahe wäre eine weitere Frau getötet worden. Sie überlebte nur durch einen glücklichen Zufall.

NRW: Nach tödlichem Autorennen in Moers wurde Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass sich Kushtrim H. und ein wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge mitangeklagter 22-Jähriger am 22. April dieses Jahres in Moers (NRW) in der Bismarckstraße zu einem Rennen verabredeten.

Auf einem Parkplatz ließen sie ihre Motoren aufheulen, „um die Leistungsstärke ihrer Fahrzeuge zu demonstrieren.“ Dann bretterten Kushtrim H. in seinem Mercdes AMG E 63 S (612 PS) und sein „Kontrahent“ in einem Range Rover Sport (550 PS) los.

Ein Foto des Unfallautos zeigt die Aufprallwucht. Foto: Polizei Duisburg/dpa

167 statt 50 Stundenkilometer

Laut Anklage beschleunigten sie in der Dunkelheit ihre Fahrzeuge - im Fall des AMG-Fahrer auf 167 Stundenkilometer; 50 waren erlaubt. Er soll dabei auch die Gegenfahrbahn benutzt haben. In einem Kreuzungsbereich bog eine 43-jährige Frau in ihrem Citroen Saxo in Fahrtrichtung der Angeklagten. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit soll es dem angeklagten Mercedes-Fahrer nicht mehr möglich gewesen sein, seinen AMG rechtzeitig abzubremsen. Er rast in das Heck des Citroens.

Durch die Wucht wird der Citroen in ein geparktes Fahrzeug geschleudert und prallt gegen einen Baum. Die Fahrerin ist nicht angeschnallt und wird aus dem Fahrzeug geschleudert. Für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Rad flog an Zeugin vorbei

Laut Anklage soll die Aufprallenergie des Mercedes derart hoch gewesen sein, dass ein Reserverad aus dem Citroen der Frau herausgeschleudert und erst 105 Meter entfernt durch ein Garagentor gebremst worden sein soll.

Das Rad flog dabei an einer vor ihrem Wohnhaus befindlichen Zeugin vorbei. „Sie soll nur deshalb nicht am Kopf und Oberkörper getroffen worden sein, weil sie sich zufällig zu ihrem Hund heruntergebeugt haben soll“, so Gerichtssprecherin Judith Gottwald.

Trauer nach dem tödlichen Unfall in Moers im April. Foto: dpa

Kushtrim H. war zunächst geflüchtet. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach ihm. Der Mercedes-Fahrer stellte sich wenig später mit seinem Anwalt bei der Polizei. Er sitzt seither in U-Haft. Für den Prozess gegen ihn und den Mitangeklagten sind fünf Verhandlungstage angesetzt.