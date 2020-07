NRW: Tödlicher Unfall! Radfahrer von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert

Tödlicher Unfall am Samstag in Langenfeld (NRW).

Langenfeld. Tödlicher Unfall am Samstag in NRW!

Auf der Knipprather Straße in Langenfeld (NRW) wurde ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst. Der 83-jährige Mann verstarb am Abend in der Düsseldorfer Uniklinik.

NRW: Fahrradfahrer wird von Auto erfasst

Wie ein Polizeisprecher dieser Redaktion sagte, überquerte der 83-jährige Mann die Knipprather Straße um 14.16 Uhr mit seinem Fahrrad. Dabei wurde er von einer 71-jährigen Autofahrerin erfasst.

Der Fahrradfahrer wurde durch die Luft geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Auto auf.

----------------------------------

Mehr aus NRW:

Schlimmes Unglück in Wesel! Kleinflugzeug in Haus abgestürzt – drei Tote, kleines Mädchen gerettet

Razzia in Gelsenkirchen: Polizei-Hundertschaft stürmt Laden – das steckt dahinter

Münster Zoo: Neues Orang-Utan-Baby – doch die Pfleger stellen sich nur eine Frage

----------------------------------

83-Jähriger stirbt nach Unfall

Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen vom Unfallort in die Düsseldorfer Uniklinik. Dort erlag er am Abend seinen schweren Verletzungen. (nr)