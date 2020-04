NRW: Tödlicher Unfall nach Verfolgungsjagd – Auto überschlägt sich bei 200 km/h!

Bonn. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A59 bei Bonn (NRW) endete für einen 21-jährigen Autofahrer tödlich.

In der Nacht zum Freitag kam das Auto des jungen Mannes auf Höhe der Anschlussstelle Bonn-Vilich mit rund 200 Stundenkilometern von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

A59 in NRW: Verfolgungsjagd mit 200 km/h endet tödlich

Bereits in Bad Honnef (NRW) fiel der deutlich zu schnell fahrende Audi einer polizeilichen Verkehrskontrolle auf. Über die A59 versuchte der 21-Jährige anschließend, vor den Beamten zu flüchten. Doch dabei beschleunigte der junge Fahrer sein Auto immer und immer weiter.

Die eingequetschte Beifahrerin musste von den Rettungskräften befreit werden. Foto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bei der halsbrecherischen Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern wurde der Polizei die weitere Verfolgung schließlich zu gefährlich und sie brachen ihre Bemühungen ab. Doch der fliehende Audi kam nicht weiter als bis zur Anschlussstelle Bonn-Vilich. Dort kam das rasende Auto von der Straße ab und überschlug sich aufgrund der hohen Geschwindigkeit mehrmals.

Dabei wurde der 21-Jährige aus dem Auto geschleudert, seine Beifahrerin wurde in dem Fahrzeug eingequetscht. In einem Waldstück kam der Wagen schließlich zum Stehen. Beide Personen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer verstarb noch in der Nacht, wie der Kölner „Express“ berichtet.

Wie lange die Ausfahrt Bonn-Vilich noch gesperrt bleiben wird, konnte die Polizei Köln gegenüber DER WESTEN nicht angeben. (at)