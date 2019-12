Zwei Menschen sind bei einem Unfall in NRW gestorben.

NRW: Tödlicher Unfall auf der B1! Zwei Menschen sterben – Strecke bis in den Abend komplett gesperrt

Tragischer Unfall auf der B1 in NRW!

Zwei Menschen sind bei einem Crash zwischen einem Auto und zwei Lastwagen am Donnerstag in Paderborn (NRW) ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde ein weiterer Mensch schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 56-Jähriger mit seinem Lastwagen (zwölf Tonnen) aus Gütersloh (NRW) gegen 9.55 Uhr auf der B1 in Ostwestfalen unterwegs. Er fuhr von Bad Lippspringe in Richtung A33. Rund 500 Meter vor der Autobahnauffahrt Schloß Neuhaus geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den zweispurigen Gegenverkehr.

NRW: Zwei Menschen verlieren nach Unfall ihr Leben

Dort stieß sein Fahrzeug mit dem Kleinwagen eines 24-Jährigen aus Paderborn (NRW) zusammen, der in Richtung Bad Lippspringe fuhr. Das Auto schleuderte gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug aus Dortmund, der von einem 55-Jährigen gesteuert wurde.

Anschließend stieß auch der 12-Tonner mit dem Sattelzug zusammen. Dadurch durchbrach letzteres Gefährt die rechte Leitplanke und blieb auf der Böschung liegen.

Alle drei Fahrer wurden in ihren zerstörten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Notärzte und Rettungssanitäter versuchten, zwei der Verletzten zu reanimieren. Doch der Unfallverursacher (56) und der junge Mann (24) aus Paderborn verstarben noch am Unfallort.

B1 bis zum Abend gesperrt

Der 55-Jährige Lkw-Fahrer aus Dortmund wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugezogene Staatsanwalt forderte einen Gutachter an, der den Unfallhergang genau aufklären soll.

Zur Bergung des Sattelschleppers muss ein Kranwagen eingesetzt werden, die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis zum Nachmittag an. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die B1 war noch bis zum Abend in beide Richtungen gesperrt. (jg)