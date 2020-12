NRW: Tödlicher Arbeitsunfall! 23-Jährige stirbt in Sägewerk

NRW. Tödlicher Arbeitsunfall in NRW!

Am Samstag ist es zu einem tragischen Unfall in einem Sägewerk in Schmallenberg in NRW gekommen. Eine 23-Jährige starb.

NRW: Frau stirbt bei Unfall in Sägewerk

Gegen 7.30 Uhr geriet eine 23-jährige Mitarbeiterin in einem Schmallenberger Sägewerk (NRW) in eine Maschine und wurde darin eingeklemmt. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag in einer Polizeimeldung mit.

----------------------------

Mehr News:

Köln: Stadt mit bizarrem Silvester-Plan – Bürger sind außer sich: „Dümmer geht's nicht mehr“

Essen: Ruhrbahn ändert den Fahrplan radikal – mit heftigen Auswirkungen an Weihnachten und Silvester

Bochum: Mann will E-Auto laden, doch diese Sache bringt ihn auf die Palme

----------------------------

Warum die 23-Jährige in die Maschine geraten war, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei und die Arbeitsschutzstelle der Bezirksregierung Arnsberg haben die Ermittlungen zur Ursachenfeststellung aufgenommen. (nk)