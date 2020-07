NRW: Tödliche Tragödie – Mädchen leblos aus See geborgen

Schreckliche Tragödie in NRW! Ein Mädchen (11) wurde leblos aus dem Adolphosee in Hückelhoven geborgen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um kurz vor 20 Uhr, teilt die Polizei NRW mit.

NRW: Zweites Mädchen will Hilfe holen

Zwei Mädchen waren zusammen an dem See. Während eins ins Wasser ging, wartet das andere am Ufer, da es nicht schwimmen konnte. Das Mädchen beobachtete am Ufer des Sees, wie seine Freundin den Halt verlor und ins Wasser fiel.

NRW: An diesem See, dem Adolphosee in Hückelhoven, waren die beiden Mädchen unterwegs. Foto: imago images / Shotshop

Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand anderes an dem See in NRW befand, stieg sie aufs Fahrrad, um Hilfe zu holen. Währenddessen entdeckten zwei Spaziergänger im Wasser einen treibenden Körper. Sie riefen sofort den Rettungsdienst.

Weiteres Kind ertrunken

Die Beamten fuhren das elfjährige Mädchen ins Krankenhaus. Gegen 21.30 Uhr dann die Schock-Nachricht: Das Mädchen ist tot. Die Kripo NRW hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen aber nicht von einem Fremdverschulden aus.

Einen ähnlichen Bade-Unfall gab es auch in Hannover. Dort starb ein fünfjähriges Mädchen im Märchensee. Die Polizei prüft, ob die Erziehungsberechtigten gegen ihre Aufsichtspflicht verstoßen haben. Mehr dazu liest du bei unserem Partnerportal News38.de. (ldi)