NRW: Tödliche Bluttat! Junger Mann (18) sticht mehrfach auf seinen Opa und Onkel ein

Soest. Familiäre Tragödie in Soest (NRW)! Ein 18-Jähriger soll seinen Onkel erstochen haben. Auch stach er auf seinen Opa ein.

Der Onkel - ein 41 Jahre alter Mann aus Wetter (NRW) - starb am Mittwochnachmittag in Soest, nachdem der mutmaßliche Täter (18) mehrfach auf ihn eingestochen hatte. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, wie die Staatsanwaltschaft in Arnsberg und die Polizei Dortmund am Donnerstagmittag mitteilen.

NRW: Tödliche Messerstecherei - 41-Jähriger stirbt

Was war geschehen? Nach ersten Ermittlungen der Polizei muss sich die Tat am Nachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Burgundischen Straße zugetragen haben. Offenbar hatte der 18-Jährige ein Messer, mit dem er auf den Bewohner (65) und auf den ebenfalls anwesenden 41-Jährigen einstach. Dieser erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus.

Beide Männer waren zunächst schwer verletzt und wurden noch am Tatort vom Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus transportiert. Für den Jüngeren kam jede Hilfe zu spät.

Polizei nimmt 18-jährigen Tatverdächtigen fest

Die Polizei nahm zeitgleich die Fahndung auf und konnte den jungen Tatverdächtigen im Bereich der Werler Landstraße festnehmen. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Auch die Tatwaffe, an der noch Blut haftete, wurde unweit des Hauses sichergestellt.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an“, heißt es im Bericht. Noch ist also völlig unklar, weshalb es zu der Messerstecherei gekommen war. Möglicherweise wird der Tatverdächtige sich am Nachmittag zum Motiv äußern. (js)