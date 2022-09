NRW: Mann will bei Autofahrt rauchen – wenig später ist er tot

Eine Zigarettenpause sollte einem Mann (31) am Samstagmorgen (17. September) in NRW das Leben kosten.

Der 31-Jährige war gegen 6.45 Uhr als Beifahrer am Rande von Salzkotten (NRW) unterwegs. Dabei soll es zu einem Streit mit dem Fahrer (51) gekommen sein.

NRW: Streit um Zigarette eskaliert

Der Jüngere der beiden wollte sich unbedingt eine Zigarette anstecken. Doch das kam für den Fahrer offenbar nicht in Frage. Der Fahrer hielt schließlich in der Franz-Kleine-Straße für eine Raucherpause an.

Der 31-Jährige stieg schließlich aus und stellte sich zum Rauchen neben das Auto. Hier wurde er plötzlich überrascht.

Schlimmer Unfall nach Zigaretten-Streit in NRW

Denn der 51-Jährige trat unvermittelt auf das Gaspedal – möglicherweise weil er keine Lust mehr hatte, den Raucher weiter zu kutschieren. Der genauen Grund ist nach Angaben der Polizei in NRW jedoch noch unklar.

Fest steht, dass der jüngere Mann aus Emsdetten beim Anfahren von dem Auto erfasst wurde und unglücklich zu Boden ging. Dabei zog sich der 31-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu.

Hubschrauber-Einsatz in NRW: Mann stirbt in Klinik

Das Unfallopfer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus. Dort kämpfte das Personal um das Leben des Mannes – jedoch vergeblich.

Am Tag nach dem Unfall teilte die Polizei Paderborn mit, dass der 31-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Ermittlungen der Polizei zu der genauen Unfallursache dauern an. Für die Aufnahme des Unlücks war die Unfallstelle am Wochenende für zwei Stunden gesperrt. (mit dpa)