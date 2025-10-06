Tierschutzverein in NRW rettet Katze – beim Blick ins Maul ist das Übel klar

Sie sind zur Stelle, wenn es Tieren schlecht geht: die Tierheime und Tierschutzvereine in NRW. Und dafür verdienen sie großen Respekt.

Genau wie in dem Fall eines Katers aus Kamen im östlichen Ruhrgebiet. Er wurde in einem besonders schlechten Zustand gefunden. Beim Blick in sein Maul, war den Tierfreunden sofort klar, was zu tun ist. Sie durften keine Sekunde zögern!

Tierschutzverein in NRW rettet Katze – der Blick ins Maul sagt alles

Schon Alt-Kanzler Helmut Kohl wusste: „Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht.“ Ob er dabei auch an die Tiere gedacht hat, ist schwer zu sagen, aber auch sie gehören ohne Zweifel zu den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. So auch ein Kater aus Kamen. Die gemeinnützige Organisation „Tierfreunde e.V.“ konnte ihn als Fundtier in der Nähe eines Hofes sichern, heißt es in einem Facebookbeitrag. Dabei wurde schnell klar, dass das Tier in einem äußerst schlechten Zustand ist. Daher führte der direkte Weg der Mitarbeiter des Tierschutzvereins aus NRW zu einem Not-Tierarzt.

Ein Blick ins Maul des Katers zeigte dann das üble Ausmaß seines Zustands: Sein Unterkiefer war total verschoben. Ursache hierfür könnte unter anderem ein Unfall oder ein Sturz gewesen sein. Auch das Fell war stark verfilzt. Da das arme Tier insgesamt sehr schwach wirkte, wird es nun mit Schmerzmitteln, Antibiotika und Augentropfen versorgt. Zusätzlich braucht der Kater, den der Tierschutzverein in NRW „Lester“ getauft hatte, dringend Ruhe, um schnell wieder zu Kräften zu kommen.

Wo ist der Besitzer?

Da die Katze weder eine Kennzeichnung noch ein Halsband hatte, fehlt vom Besitzer aktuell jede Spur. Und da kommen die Facebook-Follower vom Tierschutzverein in NRW ins Spiel. In dem Post steht eine dringende Bitte an sie: „Kennt oder vermisst jemand Lester? Bitte meldet euch bei uns – vielleicht wartet irgendwo schon sehnsüchtig ein Zuhause auf ihn.“

Und das hoffen auch viele Tierfreunde. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Drücke die Daumen, dass es ihm bald besser geht und der Besitzer sich meldet“ und „Danke, dass ihr euch kümmert. Alles Gute für den Kleinen“. Wir drücken Lester ebenfalls alle Daumen!