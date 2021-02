NRW: Tierpfleger machen fürchterliche Entdeckung im Zoo – „Erschreckend!“

Eine Tierpflegerin traute in einem Zoo in NRW ihren Augen kaum, was dort auf dem Boden im Gehege lag. (Montage)

Die Zoos und Tierparks sind wegen der Corona-Pandemie in NRW weiter geschlossen.

Nur die Pfleger schauen natürlich regelmäßig nach Zebra, Nashorn, Elefant und Co. – oder im Fall des Tierparks Recklinghausen nach Esel, Ziege und Kaninchen. Was Pfleger in dem NRW-Tierpark am Donnerstag im Vogelhaus fanden, ließ sie allerdings einfach nur erschüttert zurück.

NRW: Tierpark-Mitarbeiterin unter Schock

Als die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Vogelhaus betraten, lag dort auf dem Boden ein Sportpfeil. Der wurde offenbar mit einem Bogen von außerhalb in das Tiergehege hineingeschossen.

Diesen Pfeil entdeckte die Pflegerin im Vogelhaus. Foto: Stadt Gladbeck

Das ist natürlich nicht gerade ungefährlich für die Bewohner.

------------------------

Das ist das Land NRW:

NRW ist das bevölkerungsreichte Bundesland in Deutschland

Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf

Das Land hat 17,9 Millionen Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist 34.100 Quadratkilometer groß

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU)

Seit 2017 wird das Land von einer Koalition aus CDU und FDP regiert

-----------------------------

„Wirklich erschreckend so etwas zu sehen, mit einem solchen Gerät können die Tiere verletzt werden, das ist alles andere als lustig“, sagte Tierpflegerin Elisabeth Schüller über den Fund.

+++ NRW: Flüchtling wird von Ruhrgebietsstadt in Großstadt im Norden geschickt – und will sofort wieder weg +++

Tierpark hofft auf Hinweise

Bereits 1931 wurde der Tierpark in Recklinghausen gegründet. Der Anlass damals waren zwei Löwen, die dem Park von einem Zirkus geschenkt wurden. In den vergangenen 90 Jahren hat sich dann aber einiges getan.

Für Löwen muss man inzwischen zur Nachbarstadt nach Gelsenkirchen fahren. Dort bietet die Zoom Erlebniswelt, der ehemalige Ruhr-Zoo, inzwischen rund 100 Arten ein Zuhause.

-----------------------------

Mehr aus NRW:

NRW: Kult-Lokal am Bahnhof macht dicht – „Da habe ich als Kind schon mein Eis bekommen“

Essen: Zoll sucht nach illegalem Shisha-Tabak – plötzlich wird der Polizei-Hund unruhig

NRW: Mann bricht in Wohnung ein – und bringt damit den Bewohner vor Gericht

-----------------------------

Doch auch der kleine gemütliche Tierpark in Recklinghausen hat viele Fans. Und auf deren Mithilfe hoffen die fünf Mitarbeiter bei der Suche nach dem Eigentümer des Sportpfeils. Hinweise können direkt an den Tierpark weitergeleitet werden.