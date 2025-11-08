Katze kehrt nach einer Woche in NRW-Tierheim zurück: Sie hat ein großes Problem

Im NRW-Tierheim freute man sich unglaublich, denn die Katze Jeanette hatte endlich ein Zuhause gefunden. Es dauerte jedoch nur eine Woche, bis sie zurückgebracht wurde. Dabei hätte ausgerechnet Jeanette dringend ein neues Zuhause benötigt – durch den Stress im Tierheim Moers ist die Katze nämlich erkrankt.

Bei einer Sicherstellung kam Jeanette im November letzten Jahres in das NRW-Tierheim. Schnell stellten die Mitarbeiter in Moers fest, dass Jeanette nicht ganz alleine eingezogen war. Im Dezember wurde sie Mutter von zwei Kätzchen. Im Tierheim freute man sich über die Geburt des Nachwuchses, um den sich Jeanette auch rührend kümmerte.

Jeanette leidet unter dem Stress im NRW-Tierheim

Doch nach ihrer Elternzeit entwickelte Jeanette plötzlich große Hautprobleme, wie es auf Facebook heißt. Mehrmals brachte das NRW-Tierheim sie zu einem Tierarzt – jedoch konnte nie eine klare Diagnose gestellt werden. Im Tierheim vermutet man, dass die Katze unter Dermatitiden leidet, also einer entzündlichen Hautreaktion.

Die Mitarbeiter des NRW-Tierheims vermuten, dass der Stress im Tierheim ein entscheidender Faktor dafür ist, dass Jeanettes Hautprobleme immer wieder zurückkehren. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Katze so schnell wie möglich ein neues Zuhause findet.

Katze konnte Jeanette nicht akzeptieren

Kürzlich schien es, als hätte Jeanette endlich dieses Zuhause gefunden – doch nach nur einer Woche wurde sie wieder ins Tierheim Moers zurückgebracht. Der Grund dafür war, dass sie sich nicht mit der Katze verstand, die bereits im Haus lebte. Auf Instagram berichtet das NRW-Tierheim, dass die Katze „ein sehr deutliches Veto eingelegt“ hat, weswegen ein Zusammenleben nicht möglich war.

Jetzt sucht Jeanette erneut nach einer neuen Familie, die sie aufnehmen kann. Damit dies schnell geschieht, wendet sich das NRW-Tierheim auf Facebook an alle Tierfreunde. Das Tierheim schreibt: „Sie braucht wirklich ein passendes Forever Home, […] damit sie zur Ruhe und ankommen kann.“

Die wichtigste Anforderung an ein neues Zuhause ist, dass dieses möglichst „stressfrei“ und „ruhig“ ist, wie das NRW-Tierheim betont. Man hofft, dass sich dadurch Jeanettes Hautprobleme deutlich verbessern werden. Allerdings ist es auch möglich, „dass sie dauerhaft Medikamente zur Unterstützung benötigt.“ Wer an Jeanette Interesse hat, findet alle wichtigen Informationen auf der Website des Tierheims Moers >>>.