NRW-Tierheim vermittelt Tier-Baby – Jahre später reiben sich die Mitarbeiter verwundert die Augen

Die Mitarbeiter des Tierheim Wesel (NRW) werden tagtäglich mit den traurigsten Tier-Schicksalen konfrontiert. Einige von ihnen machen besonders betroffen. So auch die Geschichte dieser Katze.

Das Tierheim Wesel (NRW) hat es sich zur Aufgabe gemacht herrenlose Tiere an liebevolle Besitzer zu vermitteln. Oft gelingt das auch. In den wenigsten Fällen läuft es so ab wie bei Katze Tinkerbell. Einige Jahre nach ihrer Vermittlung folgte die Ernüchterung.

Katze wird kurz vor Weihnachten wieder abgegeben

Das war kein schönes Weihnachtsfest für Tinkerbell: Die Katze landete nur zwei Tage vor dem Fest der Liebe erneut im Tierheim! Jetzt wird händeringend nach einem neuen Zuhause für die Samtpfote gesucht, wie das Tierheim Wesel auf seinem Facebook-Account bekanntgab.

„Sie war von uns als Kitten vermittelt worden und musste ihr Zuhause nun wieder verlassen. Es lag nicht an ihr. Nun ist die sechsjährige Katzendame wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause, ihrem ‚Fürimmerzuhause‘. Tinkerbell ist eine Einzelkatze, die FIV positiv ist (Katzenaids). Sie ist Wohnungshaltung mit abgesichertem Balkon gewöhnt und so sollte dies auch in Zukunft bleiben“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. „Hoffentlich hat Tinkerbell im neuen Jahr Glück und die verschmuste Katzendame findet bald ihre passende Familie.“

Tierfreunde sind bestürzt

Und nicht nur den Mitarbeitern des Tierheim geht die traurige Geschichte von Tinkerbell sehr nahe – auch einige Tierfreunde äußerten sich dazu in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Es liegt nie an den Tieren! Nur an Menschen, die einfach nur egoistisch sind und Tiere mit fadenscheinigen Begründungen entsorgen“, meint eine Frau.

„Tinkerbell, das hat die liebe Katze nicht verdient. Nach sechs Jahren musste sie vor Weihnachten ins Tierheim Wesel zurück. Schenkt bitte Tinkerbell ein richtiges ‚Foreverhome‘“, heißt es von einer weiteren Person. Dem kann man sich nur anschließen.