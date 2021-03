NRW: Tierheim findet exotisches Tier vor der Tür – „vielleicht ein unüberlegtes Weihnachtsgeschenk“

Immer wieder setzen vermeintliche Tierfreunde in NRW ihr geliebtes Haustier einfach aus – zum Glück gibt es Tierheime, die sich um die Wesen kümmern.

In Dorsten in NRW wurde nun ein besonderes Tier einfach zurückgelassen. Und die Stätte, die das arme Tier aufnimmt, hat nur eine Bitte an potentielle Haustierbesitzer.

NRW: Tierauffangstation findet exotisches Tier

Bei dem Tier, das von den Besitzern einfach abgegeben wurde, handelt es sich um eine sogenannte Spornschildkröte, wie die Schildkrötenauffangstation in Dorsten (NRW) am Sonntag auf Facebook mitteilte.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

bevölkerungsreichstes Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

„Entsorgung die Erste dieses Jahr...“, schreiben die Betreiber zu einem Foto des Tieres, das sie Marla getauft haben. Und: „War es vielleicht ein unüberlegtes Weihnachtsgeschenk – welchem man sich jetzt bewusst wurde, wie groß und welche Bedürfnisse diese haben?“

In jedem Fall wurde das Tier einfach vor der Stätte zurückgelassen, was die Mitarbeiter besonders wütend macht: „Danke für Entsorgung vor unserer Station... wir haben ja noch nicht genug Tiere.“ Immerhin gehe es Marla prima – jetzt ist sie auf der Suche nach Paten.

Darüber hinaus macht die Auffangstation noch einen wichtigen Apell öffentlich.

NRW: Tierheim hat wichtige Bitte

So schreiben die Betreiber in ihrem Facebook-Beitrag weiter: „Und wenn sich jemand seiner Tiere entledigen möchte – bitte vorher einmal melden – wir sind sehr gut vernetzt und können dann auch Hilfe auf legalem Wege leisten...“

Die Spornschildkröte ist die drittgrößte lebende Landschildkröte, kann bis zu 80 cm lang und über 80 kg schwer werden. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Offenbar machen es sich viele Tierbesitzer einfach, lassen ihr Tier einfach zurück, statt sich persönlich der Verantwortung zu stellen und gemeinsam mit dem Tierheim nach Lösungen zu suchen.

Umso wichtiger ist die Arbeit der Schildkrötenauffangstation in Dorsten – finden auch einige Facebook-Nutzer. „Tolle Arbeit macht ihr“ und „Danke, dass es euch gibt“, sind nur einige Kommentare unter dem Beitrag. (kv)