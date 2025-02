Hund in NRW-Tierheim hängt Botschaft um den Hals – sie könnte eindeutiger nicht sein

Das NRW-Tierheim und dieser Hund haben eine wichtige Nachricht an alle Tierliebhaber auf Instagram. Auf Schildern, die den Tieren des Tierheims umgehängt wurden, steht eine Nachricht, die nicht eindeutiger sein könnte. Damit sorgt das Tierheim Dellbrück jedoch für mächtig Aufregung in den Kommentaren.

Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl am Sonntag (23. Februar), hat auch das Tierheim Dellbrück eine wichtige Nachricht an alle Wähler. Ganz vorne dabei, der ungarische Bürohund Lupo, der ein Schild um den Hals trägt mit der Aufschrift: „Hör auf den Wauwau wähl nicht Blau!“

Tierschutz ist ein wichtiges Thema in der Politik

Neben dem Hund Lupo sind auch andere Tiere aus dem Tierheim in NRW bei der Aktion mit dabei. Auch ein Huhn, eine Katze, Hasen, eine Ente und sogar ein Igel tragen ein Schild, das den Wählern rät: „Sei schlau, wähl nicht blau!“

Auf Instagram löst der Post jedoch eine hitzige Diskussion aus. Viele Nutzer kritisieren, dass die Tiere von dem NRW-Tierheim genutzt wurden, um ein politisches Statement zu teilen. Ein User kommentiert: „Es macht mich traurig, die Tiere haben nichts mit Politik zu tun.“

Eine Aussage, die nicht so ganz stimmt, wie in den Kommentaren auf Instagram zu lesen ist. Ein Nutzer erklärt: „Dann check mal die Wahlprogramme der einzelnen Parteien zum Thema Tierschutz. Dann siehst du, dass Tiere durchaus viel mit Politik zu tun haben.“ Tierschutz ist für viele Parteien ein wichtiges Thema in der Politik, jedoch macht insbesondere die AfD zu vielen Fragen in diesem Bereich keine Angaben.

NRW-Tierheim löst hitzige Diskussion aus

Trotzdem erntet das Tierheim aus NRW für die Aktion einiges an Kritik. Ein User kommentiert: „Finde das Tierheim super, aber politische Statements, das geht gar nicht.“ Jedoch gibt es auch einige Nutzer, die die Nachricht des Tierheims Delbrück begrüßen. Eine Nutzerin lobt: „So ein toller Beitrag! Kein Tier würde blau wählen. Natürlich höre ich auch auf den Wauwau, gar keine Frage.“

Auch erinnert ein User in den Kommentaren: „Tierschutz ist und muss ein politisches Thema sein. Die Mitarbeiter der Tierheime leisten so viel harte Arbeit.“ Trotzdem hat die klare Positionierung des Tierheims aus NRW gegen die AfD für viel Aufregung in den Kommentaren gesorgt.