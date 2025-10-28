Über 130 Tiere auf einmal beschlagnahmt – NRW-Tierheim „entsetzt“

Schrecklicher Fall von „Animal Hording“ in NRW! Im Rhein-Kreiss-Neuss wurden zuletzt über 130 Tiere in einem Einfamilienhaus gesichert. Allein 132 Katzen wurden hier beschlagnahmt. Außerdem mehrere Vögel, Fische und ein Hund, die alle unter einem Dach lebten.

Über 40 Katzen davon seien allein im Tierheim Oekoven gelandet. Ihr Zustand sei zum Teil nach wie vor besorgniserregend, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN. Nicht nur den Pflegern gibt er Anlass zur Sorge. Der Fall sorgt in ganz NRW für blankes Entsetzen.

Tierheim in NRW wird nach Beschlagnahmung deutlich

Laut eigenen Angaben hat es das Tierheim Oekoven häufig mit Beschlagnahmungen zu tun. Doch diese aus dem Rhein-Kreis-Neuss hätte zuletzt „viele entsetzt“. „Viele Katzen sind nun bei uns und einzelne teilweise in einem schlechten Zustand. Natürlich macht man sich hier vereinzelt Sorgen“, so die Vorstands- und Vereinsassistentin des zuständigen Tierschutzverein Rhein-Kreis-Neuss auf Nachfrage von DER WESTEN.

Denn die über 40 Katzen, die allein im NRW-Tierheim landeten, hätten nicht nur alle eine Kastration nötig. Mehrere Samtpftoen seien sogar tragend. Eine tierärztliche Versorgung sei bei einigen Tieren ebenfalls notwendig.

Mitarbeiter bittet um Hilfe

Auf Nachfrage, wie die Lage im Tierheim aktuell ist, wird die Vorstands- und Vereinsassistentin deutlich: „Wir sind natürlich, wie wahrscheinlich jedes Tierheim, sehr überfüllt. Jedoch würden wir immer alles Mögliche versuchen, um jedem Tier zu helfen.“

Auch im Falle der beschlagnahmten Katzen würde man alles versuchen, sie mit Liebe und der nötigen Hilfe zu versorgen, „sei es medikamentös, in Form von Krankengymnastik oder aber auch Training“. Wer das Tierheim in NRW dabei unterstützen will, kann mit einer Geld-Spende einen wertvollen Beitrag leisten. An Futter bestehe derzeit kein Bedarf. Hier findest du weitere Infos, um das Tierheim Oekoven und den Tierschutzverein Rhein-Kreis-Neuss zu unterstützen >>>.