NRW-Tierheim erhält Paket – der Inhalt lässt die Tränen kullern

Eine Bewohnerin des Tierheims in NRW hat aus heiterem Himmel ein Überraschungspaket bekommen. Was die Mitarbeiter des Tierheim-Bergheims in diesem finden, rührt sie zu Tränen.

Die kleine Katze Milli hatte einen wirklich harten Start ins Leben. Im März erhielt das NRW-Tierheim einen Anruf von der Tierklinik. Die Mitarbeiter berichteten, dass dort eine Familie mit einer schwer-verletzten fünf Wochen alten Katze aufgetaucht war.

Katze wurde in einer Tür eingeklemmt

Die Eltern erklärten gegenüber der Tierklinik, dass ihr Kind die Katze in einer Zimmertür eingeklemmt hatte – und das mit voller Absicht. Laut den Eltern drückte das Kind die Tür zu, bis diese gänzlich geschlossen war. Das Ergebnis war, dass die arme Katze schwer verletzt wurde. Das Tierheim in NRW berichtet auf Facebook, dass ihr Wirbel „buchstäblich pulverisiert“ war und sie starke Schmerzen hatte.

Die Besitzer der Katze wollten oder konnten jedoch nicht die Kosten für eine Operation bezahlen, weswegen sie die kleine Katze an die Tierklinik abgaben. Diese riefen, vollkommen überrumpelt, das Tierheim in NRW an und fragten, ob diese bereit wären, die Katze und die Kosten zu übernehmen. So fand Milli, wie sie von den Mitarbeitern getauft wurde, ihren Weg in das Tierheim Bergheim.

Milli überstand die Operation, bei der ihr Schwanz amputiert wurde. Auf den sozialen Medien teilte das Tierheim in NRW ihre tragische Geschichte und rührte etliche Nutzer. Einer von Millis Fans wollte ihr jetzt eine ganz besondere Überraschung machen und hat ihr ein Paket zusammengestellt. In dem beigelegten Brief heißt es: „Wir haben uns entschlossen, Dir eine Freude zu machen, weil Du so einen bescheidenen Start ins Leben hattest.“

NRW-Tierheim erhält eine Überraschung für Milli

Da Milli gerne kuschelig liegt und schläft, wie man auf den sozialen Medien sehen konnte, hat Millis Fan ihr ein Kuschelkissen gehäkelt, auf dem das Kätzchen gemütlich liegen kann. Zusätzlich finden sich in dem Paket auch allerlei Leckereien für Milli, die sie mit ihren „Freunden teilen kann“. Sogar für die Mitarbeiter des NRW-Tierheims war eine Schachtel Pralinen beigelegt.

Die kleine Milli hat „sich sehr gefreut“ über das liebevoll zusammengestellte Überraschungspaket, wie das NRW-Tierheim auf Facebook berichtet. In dem Brief heißt es am Ende: „Wir drücken Dir ganz fest die Daumen, dass Du schnell ein liebevolles für-immer-Zuhause findest.“