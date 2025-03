NRW: Tierheim-Pfleger erhält nach Tod von Hund Paket – der Inhalt rührt zu Tränen

In einem Tierheim in NRW musste man einen tragischen Verlust beklagen. Nachdem Hund Monty dort jahrelang auf ein neues Zuhause gewartet hatte, ist er nun verstorben.

Wenige Wochen nach seinem Tod erhält das Tierheim jetzt ein Paket, das die Mitarbeiter zu Tränen rührt.

Tierheim in NRW trauert um Hund Monty

Bereits bei seiner Ankunft bemerkten die Mitarbeiter des NRW-Tierheims, dass Hund Monty viele schlechte Erfahrungen in seinem Leben erleiden musste. Er benötigte lange, bis er Menschen wieder in sein Herz schließen konnte. Dabei half ihm ein Mitarbeiter des Tierheims dabei, zu begreifen, dass man Menschen auch vertrauen kann.

In seinen fünf Jahren im Tierheim Köln-Dellbrück wurden Monty und der Tierheim-Mitarbeiter Marco „dicke Freunde“ und der Hund „vertraute ihm voll und ganz“. Leider hat Monty im Tierheim vergeblich auf einen neuen Besitzer gewartet. Am 2. Februar kündigte das Tierheim in NRW an, dass Monty „über die Regenbogenbrücke gegangen“ ist – Und das ohne jemals zu erfahren, was es bedeutet, ein richtiges Zuhause zu haben.

+++ Gelsenkirchen: Hündin bekommt Welpen – kurz darauf erlebt sie das Unfassbare +++

Der Verlust traf das NRW-Tierheim und insbesondere den Mitarbeiter Marco schwer. Auch die Tierfreunde auf den sozialen Medien waren von Montys Tod bestürzt. Der Nachruf, den das Tierheim gepostet hatte, ging auf Facebook und Instagram viral und erregte die Aufmerksamkeit von einem ganz besonderen Menschen: der Tierbestatterin Lea Schenker.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als sie von Montys tragischem Tod erfuhr, wollte sie etwas tun, um den Mitarbeitern des NRW-Tierheims den Schmerz wenigstens etwas zu erleichtern. Sie kontaktierte das Tierheim Köln-Dellbrück und bot an, Monty kostenlos einzuäschern. Zusätzlich hatte sie noch eine ganz besondere Überraschung für Mitarbeiter Marco.

+++ Zoo Zajac: Geheimnis um Fridolin enthüllt – jetzt ist klar, wo das Faultier gelandet ist +++

Tierbestatterin rührt mit dieser Geste

Die Tierbestatterin ließ dem Tierheim in NRW eine Urne in Herzform mit Montys Asche zukommen. Zusätzlich erhielt es noch den Abdruck von Montys Pfote. Das NRW-Tierheim freut sich über Schenkers herzliche Geste und insbesondere Marco ist überglücklich über die „schöne Erinnerung, die er jetzt für immer zu Hause stehen hat.“

Mehr Themen:

Auch in den Facebook-Kommentaren sind die User von der rührenden Geste der Tierbestatterin bewegt. So schreiben die Nutzer unter anderem: „Das ist von der Tierbestatterin aber eine ganz tolle Geste.“ Oder auch: „Wie lieb ist das denn?“

Auch wenn der Montys Verlust tragisch war, freut sich das Tierheim in NRW über diese herzliche Geste, durch die Marco für immer eine ganz besondere Erinnerung an seinen tierischen Kumpel haben wird.