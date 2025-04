NRW-Tierheim kann es nicht mehr hören: „Zu viele unschöne Geschichten“

Mitarbeiter in Tierheimen in NRW erleben tagtäglich tierische Dramen. Doch statt sich abzuwenden, tun sie alles, um den armen Hunden, Katzen, Vögeln und Nagetieren zu helfen, damit sie ganz schnell wieder gesund werden und ein neues Zuhause finden können.

Auch Fundkatze „Twice“ aus dem Tierheim Moers soll dieser Traum vergönnt sein. Die Katze aus NRW fiel den Mitarbeitern im Januar in die Hände. Sogleich hatten die einen grausamen Verdacht.

NRW-Tierheim kann es nicht mehr hören

„Ende Januar kam Twice als Fundkatze zu uns … ungechipt … unkastriert … und behandlungsbedürftig“, berichtet das Tierheim Moers. „Vermisst wurde sie nicht – und um ehrlich zu sein, wundert uns das nicht.“ Und hier ist der Grund: „Twice litt unter einem Darmvorfall, der dringend behandelt werden musste.“ Unbehandelt hätte ein Teil des Darms absterben können.

„Natürlich muss diese Erkrankung nicht im ursächlichen Zusammenhang mit ihrem Status als nicht vermisste Fundkatze stehen, aber wir erleben zu viele unschöne Geschichten, um an ‚ist ausgebüxt‘, ‚wir hatten schon den Termin zur Kastra und dann hat jemand die Tür aufgelassen‘, ‚wir wollten sie ja noch chippen lassen‘ und so weiter zu glauben“, sprechen die Mitarbeiter aus Erfahrung.

NRW-Tierheim hat gute Nachrichten

Doch zurück zu Twice. Die schnuckelige Katze mit den verschieden farbigen Augen kam sofort in die Tierklinik und wurde operiert. Allerdings brachte das nicht das erhoffte Ergebnis. Nach einem zweiten Vorfall und einer weiteren Operation hatte es dann aber glücklicherweise geklappt.

Katze „Twice“ aus dem NRW-Tierheim Moers sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Moers

Die etwa zwei Jahre alte Katze hat sich nun von den OPs erholt. Doch damit ist es noch nicht ausgestanden. „Auch wenn nun alles in Ordnung ist, muss man bei Twice durch eine durchdachte Fütterung dafür Sorge tragen, dass ihr Kot nicht zu hart wird. Das ist nichts besonders Schwieriges, aber etwas besonders Wichtiges bei der Vorgeschichte.“ Das Tierheim hofft, für die verschmuste Katze nach dieser unangenehmen Zeit ein neues Zuhause zu finden.

Tierheim Moers: „Werden nie an den Punkt kommen“

Zum Schluss muss das Tierheim Moers allerdings noch einmal ernst werden. „Wir werden durchaus öfter kritisiert für unsere kritischen Fragen bzw. strengen Kriterien bei Vermittlungen … Fälle wie der von Twice (auch wenn so etwas nicht alltäglich ist, ist es jedoch auch keine Seltenheit) zeigen uns, dass wir gar nicht genug hinterfragen und auf die Verantwortung hinweisen können. Trotz der vielen Dinge, die wir in unserem Tierheimalltag sehen, werden wir niemals an den Punkt kommen, Verständnis dafür zu haben, wenn ein Tier, das Hilfe benötigt, derart abgeschoben wird.“

Jetzt sprechen die Mitarbeiter Tacheles: „Schafft Euch einfach keine Tiere an, wenn Ihr die Verantwortung dafür nicht tragen könnt oder wollt.“