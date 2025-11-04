NRW-Tierheim vermittelt Hund „Robby“ – ein Jahr später geht die Nachricht ein

Viele NRW-Tierheime haben unschöne Geschichten zu erzählen. Tiere, die über Monate und Jahre hinweg kein neues zu Hause finden; Tiere, die bei dem alten Besitzer gar misshandelt worden sind oder auch schwer kranke Tiere. Umso schöner sind für alle Beteiligten dann die Geschichten, die sich als Secher im Lotto herausgestellt haben.

Eine solche hat das Tierheim Moers in diesen Tagen zu erzählen. Konkret geht es um den kleinen „Robby“, der mittlerweile sein „Leben 2.0“ genießt, wie das NRW-Tierheim auf seiner Internetseite schreibt.

Nach Aufenthalt im NRW-Tierheim: „Robby“ findet neues zu Hause

Vor knapp einem Jahr folgte der große Schritt. Das Tierheim Moers hatte für den kleinen Rüden endlich ein neues zu Hause gefunden. Doch passen der neue Besitzer und „Robby“ wirklich zusammen? Diese Frage dürfte sich der ein oder andere Mitarbeiter des NRW-Tierheims gestellt haben. Nach knapp zwölf Monaten lässt sich diese Frage mit einem deutlichen „Ja“ beantworten. Und noch ein bisschen mehr als das.

Im Laufe des Jahres haben die neuen Besitzer von „Robby“ immer wieder ein kurzes Update zu dem kleinen, schwarzen Vierbeiner gegeben. Und viel schöner hätte die Hund-Mensch-Beziehung wohl kaum werden können.

„Wir sind froh, die Entscheidung getroffen zu haben, nach dem Tod unseres vorherigen Rüden, nochmal einen Zweithund zu unserer damals 14-jährigen, inzwischen 15-jährigen Hündin adoptiert zu haben. Robby ist total unkompliziert, verträglich mit allem und man kann ihn überall hin mitnehmen. In Restaurants schläft er brav neben uns, im Urlaub erkunden wir gemeinsam mit Buggy die Umgebung. Er hat immer gute Laune und bringt uns allen viel Freude“, haben die neuen Besitzer von „Robby“ an das NRW-Tierheim geschrieben. Diese Zeilen liest man wirklich gerne.

Anfangsschwierigkeiten bewältigt

Zu Beginn hatte „Robby“ nach Angaben der neuen Besitzer ein wenig Probleme, sich in der neuen Umgebung zurückzufinden. Hier und da plagten ihn gesundheitliche Probleme, dazu war er offenbar auch nicht ganz stubenrein. Doch alles das gehört nun der Vergangenheit an. „Robby“ hat ein neues, tolles zu Hause gefunden, wo er sich pudelwohl fühlt und alt werden kann.

„Vielen Dank für euer Vertrauen, dass wir Robby ein neues zu Hause geben durften“, heißt es von den neuen Besitzern Richtung des NRW-Tierheims abschließend. Gesucht und gefunden könnte man bei dieser Geschichte wohl sagen.