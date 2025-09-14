NRW-Tierheim in Sorge um Hund Bounce: „Irreparabel“

Ein Schicksal, das Tierfreunden das Herz zerreißt: Hund Bounce aus einem NRW-Tierheim macht weiterhin große Sorgen. Die Mitarbeiter kämpfen um seine Gesundheit – doch die Diagnose ist hart.

Wie es jetzt um Bounce aus dem NRW-Tierheim steht, liest du hier.

NRW-Tierheim in Sorge um Hund Bounce

Leider ist es eine traurige Nachricht, die das Tierheim Moers auf der Social-Media-Plattform Facebook teilt. „Die organischen Schäden, die er hat, sind irreparabel“, schreiben die Tierschützer aus NRW. Ziel sei es nun, seinen aktuellen Zustand zu stabilisieren und den Vierbeiner in eine bessere körperliche Verfassung zu bringen.

+++ Foto von Tierheim-Katze in NRW geht ans Herz: „Absolut erbärmlicher Zustand“ +++

Doch Allergien, Unverträglichkeiten und spezielle Diäten, die Bounce braucht, machen es den Tierheim-Mitarbeitern nicht leicht. Hinzu kommt: Bounce ist wählerisch beim Futter, teilt das Tierheim Moers mit. Zwischenzeitlich sah es besser aus – der Hund hatte sogar etwas zugenommen. Doch dann entschied er plötzlich, dass er das Futter „eigentlich doch gar nicht mag“. Ein neues Blutbild, Veränderungen im Speiseplan, tierärztliche Hilfe: Alles half nur bedingt.

Tierschützer gehen drastischen Schritt

Letztendlich sah das Tierheim in NRW sich gezwungen, einen drastischen Schritt zu gehen. Weg vom industriellen Spezialfutter – hin zu einem individuell abgestimmten Barf-Plan. Dieser berücksichtigt Nährstoffe, Unverträglichkeiten und die bestehenden Organschäden. Und diese Umstellung scheint endlich Früchte zu tragen. Bounce frisst sein Futter aktuell gerne und verträgt es auch. „Das ist die Basis, damit er zunehmen kann“, heißt es vom Tierheim. Nun soll per Blutkontrolle regelmäßig überprüft werden, ob weitere Anpassungen nötig sind.

Mehr News:

Die Verantwortlichen im Tierheim blicken mit Wehmut zurück: Ob die Schäden durch eine lange Unterversorgung entstanden sind oder ob genetische Ursachen eine Rolle spielen, ist unklar. Für die Tierschützer aus NRW steht fest: Hätte Bounce früher die richtige tierärztliche Behandlung bekommen, wären die Schäden nicht so gravierend. Trotzdem freue Bounce sich, wenn „gut gekocht“ wird, liebt Streicheleinheiten und erkundet inzwischen auch die Welt außerhalb des Tierheims.