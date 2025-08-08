Katzen-Schicksal lässt Mitarbeiter eines NRW-Tierheims wüten: „Tierquälerei“

Tierheim-Mitarbeiter brauchen ein dickes Fell, denn sie befassen sich täglich mit traurigen Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge. Viele Tiere kommen schwer verletzt, traumatisiert oder völlig verängstigt in ihre Obhut – auch in NRW.

Das Schicksal von Lucky rührt Mitarbeiter besonders. „Lucky ist in der Tat ein sehr lieber und hübscher Kater, aber jene Attribute, die viele als süß oder niedlich bezeichnen, haben einen Namen: Qualzucht“, mahnen Mitarbeiter des Tierheim Köln Zollstock. Sie kommen zu dem Entschluss: „Qualzucht ist Tierquälerei.“ Doch um welche Rasse handelt es sich?

Katzen-Schicksal sorgt für Kritik im NRW-Tierheim

Lucky ist ein Scottish Fold Kater, der jetzt ein neues zu Hause sucht. Doch der Weg in das NRW-Tierheim war lang, wie die Mitarbeiter in einem Facebook-Post berichten: Ein Mann nahm den einjährigen, noch unkastrierten Kater Lucky von Leuten auf, die ihn unbedingt abgeben wollten. Er entschied sich, Lucky direkt an eine Bekannte abzugeben, weil deren Kinder Katzen mögen. Da die Frau selbst keine Katze halten konnte, ließ sie Lucky beim Tierarzt impfen und testen und brachte ihn danach ins Tierheim.

+++ Auch interessant: Katze „Eiris“ leidet unter massiven Schmerzen – NRW-Tierheim warnt! +++

Beim Tierarztbesuch stellte sich heraus, dass Lucky trotz seines jungen Alters von nur einem Jahr bereits an Arthrose leidet und Schmerzen in den Pfoten hat. „Das bedeutet Qualzucht: geboren um zu leiden, weil manche Menschen das Äußere niedlich und ach Gott wie süß finden“, kritisieren Mitarbeiter des NRW-Tierheims.

+++ Passend dazu: Tierheim in NRW platzt der Kragen: „Wir werden langsam verrückt“ +++

Diese Folgen kann die Qualzucht haben

Folgen der Qualzucht sind:

Osteochondrodysplasie (OCD, Probleme mit Gelenken und Knorpel)

Atem- und Augenbeschwerden (durch Deformation des Schädels)

Polyzystische Nierenerkrankung

Arthrose (hat Lucky bereits in jungem Alter)

Ohrenentzündungen (Reinigung der Ohren ist aufgrund der Qualzucht kaum möglich)

Herzerkrankungen

Hier mehr lesen:

Lucky sucht laut Mitarbeitern nach seiner Kastration ein Zuhause als Wohnungskater und ist mit Artgenossen verträglich. Tierliebhaber können ihn allerdings schon jetzt im NRW-Tierheim kennenlernen.