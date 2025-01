NRW-Tierheim vermittelt Katze – was nach über einem Jahr passiert, sahen die Pfleger nicht kommen

Es ist jedes Mal eine große Freude für die Tierheim-Mitarbeiter in NRW, wenn sie einen Schützling in sein neues Zuhause entlassen können. Nicht nur ist dann im Tierheim wieder Platz für neue Tiere, die Hilfe benötigen. So stellt dieser Moment auch den Start für ein neues und hoffentlich besseres Leben für den Schützling dar.

Diese Hoffnung hatten die Mitarbeiter eines Tierheims in NRW auch bei Katze „Mutter“. Die so passend bezeichnete Vierbeinerin kam vor anderthalb Jahren in Köln Zollstock als Fundtier mit ihren Babys an. Es dauerte etwas, bis eine neue Halterin für die Samtpfote gefunden war. Doch dann ging es für sie ins neue Zuhause. Allerdings nicht lange.

Katze nach 1 Jahr zurück in NRW-Tierheim

„Mutter“ ist mittlerweile elf Jahre alt und den Pflegern im Tierheim Köln Zollstock noch gut in Erinnerung geblieben. Vor Jahren kam sie dort zusammen mit ihren Kitten als Fundtier an. „Mutter war, da sie sehr scheu ist, leider etwas länger bei uns“, denken die Mitarbeiter zurück. Und so überraschte es leider nicht, dass es ihre neue Besitzerin nicht lange mit ihr aushielt.

Auch aktuell: Tierheim Bochum entdeckt Ekel-Paket – was drinsteckt

„Nachdem sie vermittelt war, wurde sie kürzlich leider nach anderthalb Jahren wieder an uns zurückgegeben.“ Der Grund: „Sie ließ sich nach der ganzen Zeit immer noch nicht von der Besitzerin anfassen“. Zudem hatte sie offenbar Stress und begann damit, ihren eigenen Schwanz zu jagen. „Die Halterin war damit etwas überfordert und gab Mutter wieder zurück.“

NRW-Tierheim muss wieder ran

Jetzt geht es für die Mitarbeiter in Zollstock wieder von vorne los, wieder müssen sie ein neues Zuhause für die Katze finden – dieses Mal dürfte es allerdings nicht leichter werden. „Wir vermuten, dass sich Mutter eventuell nie so richtig anfassen lässt und niemals eine schmusige Katze wird“, müssen sie sich eingestehen. Doch soll man die Hoffnung ja nie aufgeben. „Vielleicht taut sie aber bei den richtigen Menschen in der richtigen Umgebung auch auf – es wäre nicht das erste Katzenverwandlungswunder.“

Katze „Mutter“ wartet im Tierheim Köln Zollstock (NRW) auf ihr Für-immer-Zuhause. Foto: Tierheim Köln Zollstock

Zur richtigen Umgebung würde in ihrem Fall ein ruhiges Heim mit Freigang zählen, am besten ohne Kinder und Hunde im Haushalt. Einen Artgenossen könnte sie allerdings tolerieren. „Andere Katzen braucht sie nicht, zeigt hier aber auch keine Abneigung gegen Artgenossen. Daher könnte man versuchen, ob es mit einer vorhandenen Katze klappt.“

Mehr Themen:

Die Vorstellung hat dein Interesse an „Mutter“ geweckt? Dann melde dich gerne telefonisch unter der 0221 381858 im Tierheim oder komm zu den Öffnungszeiten vorbei. Die sind montags und mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.