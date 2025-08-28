Süße Katzenbabys im Gebüsch ausgesetzt – NRW-Tierheim bangt um ihr Leben

Es ist einfach zum Haare raufen! Immer wieder muss das Tierheim Köln-Zollstock Tiere aufnehmen, die abgegeben oder sogar einfach nur ausgesetzt werden. Die fleißigen und engagierten Pfleger des NRW-Tierheims haben dann alle Hände voll zu tun, die Vierbeiner wieder auf Vordermann zu bringen.

Doch wie herzlos Menschen sein können, wird leider regelmäßig zur Schau gestellt. Auf Facebook macht das NRW-Tierheim jetzt auf einen neuen traurigen Fall aufmerksam. Darauf zusehen sind vier ganz junge Katzen, die der Beschreibung nach einfach ausgesetzt wurden.

Süße Katzenbabys im Gebüsch ausgesetzt

Das Social-Media-Team schreibt: „Diese vier kleinen Kitten (etwa zwölf Tage) wurden am Wochenende von der Feuerwehr zu uns gebracht. Sie wurden mutterlos in einem Gebüsch an der Neusser Straße 762 in Köln gefunden. Die Kleinen sind leider sehr, sehr dünn, und wir hoffen inständig, dass alle vier durchkommen.“

Und weiter: „Wir tun alles dafür und füttern sie alle zwei Stunden, Tag und Nacht. Bitte drückt den Kleinen die Daumen, dass sie es alle schaffen und dass sie keine schlimme Krankheit wie z.B. Parvo haben.“ Viele Tierfreunde zeigen sich unter dem Facebook-Beitrag erschüttert über die Kälte und die Herzlosigkeit, die man an den Tag legen muss, um solch süßen kleinen Geschöpfe einfach auszusetzen.

NRW-Tierheim bangt um ihr Leben

Hier einige ausgewählte Kommentare, die die dramatische Stimmungslage widerspiegelt:

„Alles Gute für die Kleinen!“

„Ich würde da auch eine Kamera aufhängen, um zu schauen, ob die Mama aufkreuzt. Drücke beide Daumen, dass die Kleinen es schaffen, aber die Mama tut mir auch sehr leid.“

„Drücke alles, was ich habe, damit die Kleinen durchkommen.“

„Unglaublich!“

Mehr News:

Es bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass die vier Kätzchen gesund durchkommen. Und hoffentlich Halter finden, die ihnen ein schönes Leben bieten können…