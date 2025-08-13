NRW: Tierheim-Pfleger blicken auf Beine von Hund – sie wissen direkt Bescheid

Hund, Katze und Co., die in einem der zahlreichen Tierheime in NRW landen, teilen nicht selten ein herzzerreißendes Schicksal. Bei Wind und Wetter ausgesetzt oder herzlos abgegeben, hoffen sie unter der Obhut der Pfleger meist schnell wieder fit zu werden und ein neues Für-Immer-Zuhause zu finden.

Diese Hoffnung hegt wohl auch Hund „Mo“, der kürzlich im Tierheim Köln-Dellbrück in NRW landete. Eigentlich soll er der Rasse Bulldogge angehören. Doch ein Blick auf seine Beine weckt direkt einen schlimmen Verdacht.

Hund landet in NRW-Tierheim

Das Tierheim aus NRW beschreibt den Anblick von „Mo“ folgendermaßen: „Ich kann auch nichts dafür, dass der Hundegott beim Verteilen der Beine seine Brille nicht aufhatte und mir diese kurzen Stempel verpasst hat. Vielleicht habe ich mich aber auch damals aus Versehen in der Dackel- statt in der Bulldoggen- Schlange angestellt.“

Die Vorbesitzer des Hundes hatten ihn eiskalt ausgesetzt, sodass er im Tierheim Köln-Dellbrück landete. Hier stellte man eine Pododermatitis, also eine Entzündung der Pfoten fest. Bei Tier-Fans ist der Fall direkt klar.

Tier-Fans mit schrecklichem Verdacht

Denn in den Kommentaren sind sich viele sicher, dass sich der Hund infolge einer Qualzucht die Entzündung an den Pfoten zuzog. „Es macht mir Angst , so viele finden ihn süß- das ist eine Qualzucht – ihm tun die Pfoten weh – als nächstes werden ihm die Gelenke weh tun – er wird immer Schmerzen haben ! Das ist nicht süß und nicht akzeptabel“, wird so etwa eine Frau deutlich.

„Mein Oernie ist auch so eine ‚Krummbein-Ballerina‘ und für mich ist er der schönste Hund der Welt“, berichtet eine andere von ihren Erfahrungen. Das NRW-Tierheim bestätigt den Verdacht nicht. Doch hofft es, dass „Mo“ schon bald, wenn er wieder fit wird, zahlreich Fan-Post erhalten wird.