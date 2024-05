NRW-Tierheim erhält überraschenden Brief – bei diesem Anblick wird den Mitarbeitern ganz anders!

Eigentlich wollte das Tierheim in Köln-Dellbrück ein sorgenloses Heimfest feiern. Am Ende der Feier stießen die Pfleger des NRW-Tierheims auf einen Biref mit einem tierischen Paket.

Beim Öffnen finden sie eine graue Katze. Doch diese ist mit Wunden am Hals übersät. Die Pfleger kümmerten sich sofort.

NRW-Tierheim macht schockierenden Fund

Erst feiert das Tierheim in Köln-Dellbrück sein Tierheimfest. Doch die Feier nahm ein unglückliches Ende. Denn vor der dem Heim entdeckten die Pfleger eine Überraschung. „Als wir gestern Abend nach den Aufräumarbeiten müde zu unseren Autos krochen, fanden wir dieses lebendige Geschenk in der Nähe unseres Tores. ‚Ich bin Monis (?), vier Jahre alt, nicht geimpft u. gechipt. Ich bin krank und brauche Hilfe’“, berichtet das NRW-Tierheim auf seiner Facebook-Seite.

Das graue Fellknäuel hat nämlich eine sehr große Wunde am Hals. Bilder zum Beitrag des NRW-Tierheims zeigen den Brief des Besitzers oder der Besitzerin und die Katze mit den Wunden an der linken Halsseite.

Nutzer vermuten „herzlosen Besitzer“

In den Kommentaren ist der Fall für die Nutzerinnen und Nutzer nahezu eindeutig: „Für mich sieht das nicht nach einem herzlosen Besitzer aus“, vermutet eine Nutzerin. „Ich finde es immer so feige, die Tiere einfach so abzustellen!“,wird eine andere Kommentatorin deulich.

Es gibt aber auch Leute, die einen wohlwollenderen Ton gegenüber dem unbekannten Paketabsteller anschlagen. „An Alle die hier schimpfen. Eventuell kann der Besitzer einfach nicht mehr. Viele schämen sich in Grund und Boden, weil sie es finanziell einfach nicht schaffen. Man kennt die Hintergründe nicht“, mahnt ein anderer Nutzer die Kommentarspalte des NRW-Tierheims.