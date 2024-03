NRW: Tierheim-Mitarbeiter schlagen bei Blick auf Katze Hände überm Kopf zusammen – „Müsste gesetzlich verboten werden“

In einem Tierheim in NRW wendet sich das Team mit klaren Worten an seine Community. Sie berichten von einem Neuzugang, der es alles andere als leicht hat. Die Katze stammt aus einer Qualzucht und wurde wegen ihres auffälligen Verhaltens abgegeben. In einem Facebook-Beitrag klären die Tierschützer nun über die Hintergründe der Rasse auf.

Tierheim in NRW: „Massive Knochenschäden, Deformation und Fehlbildungen“

Scottish Fold Katzen sind heiß begehrt bei den Menschen. Mit den nach vorne hängenden Ohren, so genannte Faltohren, und dem niedlichen Gesicht sind sie vor allem in den sozialen Medien ein beliebtes Fotomotiv. „Ein Modekätzchen auf 180 Umdrehungen. Influencerinnen schmücken sich mit ihnen auf Social Media“, schreibt auch das Tierheim Bergheim dazu. Hinter den vermeintlich niedlichen Knickohr-Katzen stecken Tiere, bei denen rassebedingt oft massive Knochenschäden, Deformation und Fehlbildungen angeboren sind. Das wissen viele Menschen aber gar nicht.

„Die Tiere sind nicht nur in ihrem Bewegungsapparat eingeschränkt, sie haben mitunter auch starke Schmerzen und sind dementsprechend verhaltensauffällig“, erklären die Tierschützer weiter. Der Neuzugang Felice, ein Scottish Fold-Mix, ist von diesen Merkmalen geprägt. Sie ist nicht nur sehr unruhig und aggressiv, sondern leidet auch noch unter chronisch schlechter Laune. Sie beißt und kratzt zudem.

„Einfach nur grausam“

Auch die Community teilt die Meinung der Tierschützer aus NRW. „Ich finde diese Zucht einfach nur grausam“, brachte es eine Katzenliebhaberin auf den Punkt. Auch andere sind der deutlichen Meinung, man solle sich vor der Anschaffung eines solchen Tieres über die Rasse erkundigen, damit es am Ende dann nicht im Tierheim landet. „Es müsste gesetzlich verboten werden Tiere zu züchten, die genetisch veränderten werden. Die Tieren tun mir so leid“, schreibt eine Andere mit klaren Worten.

Der Neuzugang wurde beim Tierärzteteam komplett durchgecheckt, weshalb nun klar ist, dass ihrem auffälliges Verhalten keine schmerzhaften Ursachen zugrunde liegen. Nun muss das Tierheim-Team aus NRW alles daran setzen, um Felice zu zeigen, dass das Zusammenleben mit Menschen auch durchaus Vorteile haben kann.