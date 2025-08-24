Katze in NRW-Sommerferien ausgesetzt – Tierheim will es nicht wahrhaben

Ob große oder kleine Hunde, flauschige Schmusekätzchen oder wilde Stubentiger – die Pfleger in den Tierheimen in NRW kümmern sich jeden Tag um ihr Schützlinge. Doch nicht jeder Vierbeiner wurde abgegeben, weil sein Herrchen oder Frauchen zu alt war – manche wurden einfach ausgesetzt oder mussten befreit werden.

So auch Eiris – eine Scottish-Fold-Katze. Sie wurde mitten in den Sommerferien in NRW ausgesetzt. Nicht nur das ist traurig, besonders ihr Zustand sorgt für Wirbel und Ärger bei den Tierheim-Pflegern: Sie „versuchen, dagegen vorzugehen“.

Tierheim in NRW: Katze Eiris leidet – sie hat große Schmerzen

Mit ihren runden Kulleraugen, dem plüschigen Fell und den typischen nach vorne gefalteten Öhrchen sieht die Scottish Fold fast aus wie ein Kuscheltier auf vier Pfoten. Und eben genau das ist das Problem, wie die Pfleger aus dem Tierheim Bergheim (NRW) betonen. Denn diese Rasse gehört zu den sogenannten Qualzuchten. Weiter betonten sie, dass „hinter den vermeintlich niedlichen Knickohr-Katzen oft Tiere stecken, die unter rassebedingten Knochenschäden, Deformationen und Fehlbildungen leiden“.

Die niedlichen Katze haben aus diesem Grund oft Schmerzen und benehmen sich deswegen verhaltensauffällig. Dass Qualzucht-Katzen so beliebt sind, führen die Tierheim-Pfleger unter anderem auf die Macht von Influencern zurück. So schreiben sie: „So lange InfluencerInnen sich mit ihnen auf Social Media schmücken und die Tiere auf Verkaufsportalen zu Höchstpreisen gehandelt werden, werden wir versuchen, dagegen vorzugehen.“

Katzen-Fans sind sauer: „Ich finde das einfach nur furchtbar“

Weiter betonen sie wütend: „Bitte lasst die Finger von Scottish-Fold-Katzen, es sei denn, es handelt sich um Notfälle aus Tierheimen. Unterstützt die Zucht nicht und klärt alle Katzenfreunde darüber auf, dass der Preis für Knickohren äußerst hoch und schmerzhaft ist.“ Eiris hat es dabei noch schlimmer getroffen. Sie hat Schmerzen, was man ihr offenbar sofort ansieht. So hebt sie etwa die Pfote zur Entlastung. Kein Wunder, dass zahlreiche Katzen-Fans sofort reagierten – sie sind sauer.

So wütet ein User auf Facebook: „Es müsste in Deutschland nicht nur die Zucht verboten sein, sondern auch der Verkauf.“ Auch ein anderer meint: „Warum überhaupt züchten, ich finde das einfach nur furchtbar. Es geht vielen doch nur ums Geld. Die sollten sich mal unsere Tierheim anschauen, wo dann diese Tier landen krank alt u.s.w.“

Nun ist die Katze aus NRW auf jeden Fall in guten Händen – bleibt zu hoffen, dass Eiris bald ein schönes neues Zuhause findet.