NRW-Tierheim in großer Sorge um Vierbeiner – welches Ende wird dieses Schicksal nehmen?

Viele Tierheime in NRW platzen derzeit aus allen Nähten. Grund ist, dass einfach zu viele Vierbeiner von ihren Besitzern abgegeben – oder noch schlimmer – ausgesetzt werden.

Nun macht sich ein Tierheim in NRW große Sorgen um einen seiner Bewohner. Der Vierbeiner scheint sich in der Einrichtung nämlich gar nicht wohl zu fühlen. Er braucht also dringend ein neues Zuhause. Das Tierheim startet einen verzweifelten Aufruf.

Tierheim in NRW in großer Sorge

Das Leben von Haustieren könnte manchmal nicht unterschiedlicher sein. Während manche Tiere ein glückliches Leben bei ihren Besitzern haben und gehegt und gepflegt werden, landen andere im Tierheim. Immerhin können einige von ihnen schnell vermittelt werden, doch andere haben weniger Glück. Besonders schlimm geht es oft Tieren, die nicht freiwillig im Tierheim abgegeben werden, sondern aufgrund der Haltung von den Behörden beschlagnahmt werden.

+++ Ruhrgebiet: Mann macht gruselige Entdeckung im Wald – „Blair Witch Project“ +++

So ein Fall ist auch die 3-jährige Katze Alice. Wie „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Facebook berichtet: „kam mit vielen anderen Katzen aus einem Messi-Haushalt“. Anschließend landete sie in einem Tierheim in Hürth. Doch dort ergeht es ihr alles andere als gut. Sie komme mit anderen Katzen nicht klar und ziehe sich seit ihrer Ankunft immer weiter zurück.

Katze braucht dringend neues Zuhause

Nun hofft man, dass doch noch recht schnell neue Besitzer für Alice gefunden werden. „Für sie wäre es wichtig, bald ein liebevolles Zuhause zu finden, damit sie sich erholen kann. Und damit sie irgendwann ein normales Katzenleben führen kann“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Optimal wäre ein Zuhause, in dem es keine weiteren Katzen gibt.

Noch mehr spannende News für dich

Auf Facebook drücken viele Tier-Fans dem Vierbeiner die Daumen, dass die Katze schnell vermittelt werden kann. „Ich wünsche von ganzem Herzen, dass sie bald ein immer zu Hause findet“, heißt es dort beispielsweise. Oder: „So eine süße Maus!!!!! Das gibt es doch nicht. Ich kann nur jedem raten, sich eine schwarze Schönheit nach Hause zu holen.“ Bleibt zu hoffen, dass die Katze wirklich tolle neue Besitzer findet.