NRW-Tierheim rettet 60 Tiere auf einen Schlag – der Anblick dieser Katze lässt Pfleger blass werden

Einen solchen Fall erlebt man in dem NRW-Tierheim auch nur selten. Vor Kurzem konnte man 60 Katzen retten und dabei fällt eine Katze besonders auf. Princess sucht jetzt ein liebevolles Zuhause, um sich von ihrer erschreckenden Vergangenheit zu erholen.

+++ Tierheim Bochum: Horror-Szenen im Käfig! Tierpfleger treffen heftige Entscheidung +++

Es wurden 60 Katzen sichergestellt und in das NRW-Tierheim gebracht. Diese waren Opfer eines „Animal Hoarding“ Falls. Damit ist das krankhafte und für die Tiere oft lebensgefährliche Sammeln von Tieren gemeint. Wie der WDR berichtet, musste man die Katzen in den umliegenden Tierheimen verteilen, da das Tierheim nicht mehr ausreichend Kapazitäten hatte. In dem Tierheim Münster befinden sich noch 15 Katzen, die auf ein neues Zuhause warten.

NRW-Tierheim: 60 Katzen konnten gerettet werden

Eine davon ist Princess, die besonders aus der riesigen Menge von Katzen heraussticht. Bei ihrer Ankunft hatte die junge Katze eine verkrustete Wunde am Vorderbein, die sofort in dem NRW-Tierheim behandelt werden musste. Die genaue Ursache für ihre Verletzung konnte nicht geklärt werden, aber wenigstens geht es Princess wieder besser und sie hat keine weiteren Schäden davongetragen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber auch wegen ihres besonderen Aussehens fällt die drei Monate alte Katze dem NRW-Tierheim auf. Gegenüber „Tiere suchen ein Zuhause“ berichtet Jennifer Kriesten, eine Mitarbeiterin des Tierheims Münster: „Nein, so eine Katze habe ich noch nicht gesehen. Mit dieser Optik ist sie schon besonders.“

+++ Tierheim in NRW trauert um Katze: Pflegerin untröstlich! „Mein Herz weint so sehr“ +++

Die junge Katze hat ein strahlend helles Fell und braune Augen, die Begeisterung des NRW-Tierheims kann man also gut nachvollziehen. Jetzt suchen Princess und auch die anderen geretteten Katzen ein neues Zuhause, wo sie sich von ihrer traumatischen Vergangenheit erholen können.

Katze Princess: Verletzung am Vorderbein

Das Tierheim in NRW berichtet, dass Princess zum Glück keine seelischen oder körperlichen Schäden von ihrem vorherigen Aufenthalt davongetragen habe. Seitdem ihr Bein verheilt sei, erfreue sich die Katze bester Gesundheit. Sie sei unglaublich freundlich und verspielt, jetzt fehle Princess nur noch ein richtiges Zuhause.

Mehr Themen:

Insgesamt konnte man 60 Katzen aus dem „Animal-Hoarding“ Fall retten und in das Tierheim bringen. Die junge Katze Princess konnte sich zum Glück gut erholen und wartet in dem NRW-Tierheim Münster auf ein neues Zuhause.