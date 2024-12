NRW-Tierheim vermittelt Hund nach sieben Jahren – kurz vor Weihnachten steht er wieder vor der Tür

Tier-Schicksale aus den Tierheimen in NRW berühren die Menschen immer wieder. Auch Hund Duman ist Protagonist in einer emotionalen Geschichte, bei der nicht nur den Tierpflegern die Tränen kamen.

Sieben lange Jahre lebte Duman im Tierheim Bergheim – bis er letztes Jahr überraschenderweise vermittelt wurde. Doch ein Jahr später, kurz vor Weihnachten, steht der Hund plötzlich wieder vor der Tür des NRW-Tierheims. Die Mitarbeiter können es kaum fassen.

NRW-Tierheim: Hund steht wieder vor der Tür

Doch von Anfang an: 2016 wurde Hund Duman auf Anordnung des Veterinäramtes im Bergheimer Tierheim abgegeben, wie das Tierheim in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ erzählt. Sieben lange Jahre lebte Duman im Tierheim und wurde langsam aber sicher zu einer wahren Bergheim-Legende. Der Kangal-Mix „übernahm die Rolle unseres tierischen Hausmeisters, war bekannt wie ein bunter Hund und zierte sogar das Cover unseres letztjährigen Kalenders“, schwelgt das Tierheim aus NRW in Erinnerungen.

„Eigentlich hatten wir nicht mehr damit gerechnet, dass Duman noch einmal seine Koffer packen würde“, heißt es weiter. Doch dann kam die große Überraschung: Im November 2023 durfte Duman doch tatsächlich seine Koffer packen und zu seiner neuen Familie nach Frankreich ziehen. „Seitdem lebt er wie ein Gott“, schreibt das NRW-Tierheim unter den Post.

Duman gibt sein Glück ab

Nun, knapp ein Jahr nach Dumans Vermittlung, erleben die Tierpfleger ihre nächste Überraschung: „Gestern hatten wir fast ein bisschen Pipi in den Augen, als unser alter Duman durch die Tür kam“, gibt das Tierheim aus NRW preis. Und der Hund tauchte nicht mit leeren Pfoten auf: „Wie Ihr wisst, haben wir ja wieder ein Duman bei uns, ein ähnliches Kaliber vom Typ Herdenschutzhund. Und so hat der alte Duman eine große Tüte voller Geschenke für den jungen Duman mitgebracht“, freut sich das Tierheim.

Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag sind die Besucher gerührt: „Schön, dass er euch nicht vergessen hat“, kommentiert eine Nutzerin. Die anderen User und auch das NRW-Tierheim selbst sind sich einig: Auch für den jungen Duman wäre ein neues Zuhause „das allerschönste Geschenk“!