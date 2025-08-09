Hund „Henk“ kämpft seit Monaten ums Überleben – NRW-Tierheim verzweifelt!

Gerade dachte man im NRW-Tierheim, dass der Hund „Henk“ endlich das Schlimmste hinter sich hat – doch dann folgt die nächste Hiobsbotschaft. Im Tierheim Hilden bangt man um den süßen Bulldoggen-Mischling, der weiterhin um sein Überleben kämpft.

Henk fand im November letzten Jahres seinen Weg in das Tierheim in NRW. Nach fast acht Jahren im Zuhause wurde der Rüde mit schwerem Herzen abgegeben. Der jugendliche Sohn der Familie und der Hund kamen einfach nicht mehr miteinander klar. Schnell gewöhnte sich Henk in dem Tierheim Hilden ein und man suchte ein neues Zuhause für ihn – doch dann folgte die tragische Nachricht.

Tierheim in NRW reagiert sofort

Der Vierbeiner war schwer erkrankt. Ein Mastzellentumor machte ihm schwer zu schaffen, der dringend behandelt werden musste. Auch eine Brachycephalie-Operation musste durchgeführt werden, um Henks rassebedingte Atemprobleme zu lindern. Doch nach diesen zwei Operationen ging es der liebenswerten Fellnase deutlich besser. Auf Facebook schreibt das NRW-Tierheim: „Henk hat gekämpft, sich erholt und endlich wieder angefangen zu strahlen.“

+++ Besucher nehmen im Zoo Dortmund Popcorn-Geruch war – es lauert im Gehege +++

Doch trotz der Besserung seines Zustandes, folgte dann die bittere Wendung. Der Tierarzt stellte erschrocken fest, dass der Mastzellentumor zurückgekehrt ist – und das gleich an mehreren Stellen. Das NRW-Tierheim hat natürlich sofort reagiert und diese vom Tierarzt operativ entfernen lassen.

Die erneute Operation hat Henk schwer zugesetzt. Jetzt muss der tapfere Vierbeiner sich erst einmal erholen. Trotz der schweren Operation ist der Hund „so tapfer, so stark, so voller Lebenswillen“. Im Tierheim in NRW tut man alles dafür, damit Henk schnell wieder auf die Beine oder besser gesagt Pfoten kommt.

+++ Duisburg feiert! Ballermann-Musical kommt in den Ruhrpott +++

Jetzt kann man nur noch „Daumen drücken“

Auch in den Kommentaren auf Facebook sind die Fans des NRW-Tierheims bestürzt über diese Schicksalswendung. Eine Nutzerin schreibt: „Von ganzem Herzen alles Liebe und gute Besserung, du bezaubernder, starker, kleiner Kämpfer.“ Auch eine andere Facebook-Userin wünscht sich: „Werde schnell wieder gesund, lieber Henk.“

Mehr Themen:

Henk wird sich von seiner jüngsten Operation noch lange erholen müssen. Jetzt können die Tierliebhaber nur noch die „Daumen drücken, damit Henk ganz schnell wieder auf die Pfoten kommt und sein Leben genießen kann“.