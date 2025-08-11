Nach Drama um Hund „Thyson“! Hunde-Halter rastet in NRW-Tierheim völlig aus

Im NRW-Tierheim Witten, Wetter, Herdecke e.V. ereignete sich ein weiterer Zwischenfall. Ein Mann wollte gewaltsam seinen beschlagnahmten Hund zurückholen. Bereits zuvor sorgte der Fall des entführten Hundes Thyson für Schlagzeilen (wir berichteten).

Diesmal kam es sogar zu körperlicher Gewalt, bei der ein ehrenamtlicher Helfer verletzt wurde, wie die „WAZ.de“ nun berichtet. Doch was genau ist vorgefallen?

NRW-Tierheim Ziel eines Angriffs

Am Sonntagmorgen (10. August) kam es nach dem Sommerfest zu dem Vorfall. Während Ehrenamtliche das NRW-Tierheim aufräumten, verschaffte sich ein Mann Zutritt. Behörden hatten ihm zuvor seinen American Staffordshire Terrier in Wuppertal abgenommen. „Er hat eine Kollegin weggeschubst“, berichtet Wiebe Blomberg, die Vorsitzende des Tierheimvereins gegenüber der „WAZ“.

Der Mann holte den im Innenhof befindlichen Hund und wollte ihn mitnehmen. Helfer alarmierten sofort die Polizei, die rasch eintraf und einschritt. Sie verhinderten die Mitnahme des Hundes und verwiesen den Mann des Grundstücks. „Er wurde des Grundstücks verwiesen“, erklärte Blomberg. Doch der Vorfall war damit nicht beendet.

Nur zehn Minuten nach Abzug der Polizei kehrte der Mann ins NRW-Tierheim zurück. Als Helfer ihn auf das bestehende Hausverbot hinwiesen, rastete er aus. „Er hat einem Ehrenamtlichen zweimal ins Gesicht geschlagen“, berichtet Blomberg weiter. Der Helfer erlitt leichte Verletzungen wie Abschürfungen und blutete an der Lippe. Wie dieser Fall letztendlich endete, erfährst du im Artikel der „WAZ“.

