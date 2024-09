NRW-Tierheim nimmt Hund auf – sie dürfen keine Zeit verlieren! „Der Anblick ist kaum zu ertragen“

Tierheime kennen sich mit Problemfällen aus – leider! Immer wieder stranden hier Vierbeiner mit traurigen Geschichten im Gepäck. So auch in diesem NRW-Tierheim. Dort landete jetzt ein Hund, bei dem man schon auf den ersten Blick Schlimmes erahnen konnte.

Die Mitarbeiter lassen ihrem Ärger über diesen traurigen Fall bei Facebook freien Lauf und nennen das arme Geschöpf liebevoll ihre „nächste Großbaustelle“.

NRW-Tierheim nimmt Hund auf – sein Anblick treibt einem die Tränen in die Augen

Das Tierheim Bergheim in NRW kann es nicht fassen. Der Anblick dieses Hundes macht einfach nur traurig! Die Mitarbeiter sind sich sicher, dass der Arme nie ein beschwerdefreies Leben führen wird. Der Vierbeiner namens Max „hat wegen seines langen Gaumensegels ständig Atemnot, seine Zähne stehen in alle Richtungen, seine Augen sind viel zu trocken, die Falten verursachen Hautprobleme und sein Gangbild treibt jedem Tierarzt die Tränen in die Augen“, heißt es auf Facebook. Dazu posten sie ein herzergreifendes Foto.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Traurigste an der ganzen Geschichte: Keiner seiner bisherigen Besitzer hat sich wirklich um Max‘ Probleme gekümmert. Und das anscheinend seit der Geburt des Bulldoggen-Rüden. 2019 kaufte ihn sein letzter Besitzer im Internet. Doch aufgrund von Zeitmangel gab er den Hund nun im Tierheim in NRW wieder ab. Die Mitarbeiter stellen die traurige Vermutung auf: „Bei einem Tierarzt waren die beiden in all der Zeit nie.“

Passend zum Thema: ++ „NRW-Tierschützer sind geschockt – Besitzer wirft kleinen Welpen einfach über den Zaun ++

Wieder einmal muss das Tierheim einspringen

Und das heißt, dass wieder einmal das Tierheim einspringen muss, um einer armen kleinen Tierseele zu helfen. Den ersten Termin beim Tierarzt hat Max anscheinend schon hinter sich. Doch dabei wird es sicher nicht bleiben. Das NRW-Tierheim hat auf jeden Fall versprochen, ein Update zum Gesundheitszustand des Vierbeiners zu geben.

Mehr News:

Auch andere Tierfreunde sind von dieser Geschichte schockiert. In den Kommentaren unter dem Post heißt es unter anderem: „Wann wird diese Tierquälerei endlich verboten??? Der Anblick ist kaum zu ertragen“ oder auch „Was für ein Horror, es ist und bleibt unfassbar, dass so eine Verantwortungslosigkeit unbestraft bleibt“.

Warum gerade die AfD für einen Eklat in einem NRW-Tierheim sorgt, liest du >> hier.