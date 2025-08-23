„Zum Opfer gefallen“: Hunde-Schicksal löst deutlich Worte aus – NRW-Tierheim warnt

Im Tierheimen in NRW geht es meist laut und lebendig zu, mit Hunden, die bellen, Katzen, die schnurren, und Tieren, die auf ein neues Zuhause hoffen.

Doch kürzlich sorgte ein kleiner, süßer Hund für ordentlich viel Trubel und vor allem Wut – sofort reagierten über 1000 Fellnasen-Fans …

Tierheim in NRW: Drolliger Hund wurde einfach ausgesetzt

Er hat süße, flauschige, schwarze Schlappohren und blickt mit großen Knopfaugen in die Kamera: „Rudi“ – wie ihn das Tierheim Bergheim in NRW getauft hat – ist wirklich drollig. Und „diese Zuckerpuppe in Hundegestalt wurde gestern einfach ausgesetzt“, informierten die Mitarbeiter am 15. Juli 2025.

Doch schnell gingen die Mitarbeiter aus NRW noch genauer ins Detail: „Man hatte ihn in der Nähe einer Autobahnauffahrt mit einer Leine an einem Stoppschild festgebunden. Ob er den Ferienplänen seiner Besitzer zum Opfer fiel oder ob es andere Gründe für diese Tat gab, werden wir wohl nie erfahren.“

Doch nicht nur das teilten sie mit, sie warnten auch die zahlreichen Hunde-Fans, sich bloß nicht sofort nach dem Vierbeiner zu erkundigen, denn „er ist gerade mal einen Tag hier.“ Doch obwohl die Tierpfleger aus NRW hinzufügten, dass sie sich um den Hund kümmern, toben die Fans der Fellnasen auf Facebook – sie sind wütend.

„Größte Bestie“: Vierbeiner-Fans sind entsetzt und toben

„Armer Raudi, manchmal möchte ich Menschen auch an der Autobahn anbinden. Wie kann man so ein hilfloses Wesen einfach zurücklassen?“, tobt so ein Nutzer auf Facebook. Ein anderer ärgert sich auch und meint: „Ich frage mich, wie die nachts noch schlafen können, oder ihren Urlaub genießen. Für Raudi kann es nur besser werden.“ Auch weitere sind wütend – so schreiben sie Kommentare wie:

„Schlimm! Das werde ich niemals verstehen, das es solche Menschen gibt, die sowas tun!“

„Die größte Bestie ist der Mensch. Einfach nur eine hohe Strafe, so was Erbärmliches“

„Hoffentlich finden sich die Besitzer, und sie werden hart bestraft!“

„Ich bin für Kameras an alle Rastplätze – ekelhaft. Solche Taten sind unentschuldbar!“

„Was gibt es nur für schreckliche Menschen!“

Sie lassen allerdings nicht nur ihrer Wut freien Lauf, sondern drücken dem kleinen Rüden auch alle Daumen. So schreibt etwa ein Nutzer: „Raudi dir wünsche ich ein schönes gutes neue Zuhause.“