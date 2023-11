NRW: Tierfreunde gehen auf die Barrikaden! Was diesen Tieren angetan wurde, ist grausam

Die Mitarbeiter der Tierheime in NRW haben tagtäglich mit Leid zu tun. Entweder werden Tiere an Raststätten ausgesetzt und sich selbst überlassen, oder in der Nähe des Tierheims ausgesetzt, um gefunden zu werden und Hilfe zu bekommen.

Nur die Wenigsten entscheiden sich für den ehrlichen Weg und bitten aktiv für sich und ihre Tiere um Hilfe. Doch dieser Fall erschüttert selbst die erfahrenen Tierheim-Mitarbeiter.

NRW: Katzen-Schicksal löst Entsetzen im Netz aus

Verwahrlost, verängstigt und vernachlässigt. In Wesseling, einer Stadt in NRW, wurden 25 Katzen in einer Wohnung sichergestellt, die man wohl kaum noch ein Zuhause nennen konnte. Hilflos vegetierten die Stubentiger in der verdreckten Wohnung vor sich her und lebten versteckt unter den sich häufenden Müllbergen. Nicht einmal ein Katzenklo wurde den Fellnasen, die normalerweise viel Wert auf ihre Körperhygiene legen, zur Verfügung gestellt.

Mitarbeiter des Tierheims Bergheim befreiten de Katzen aus ihrer ausweglosen Situation, was Berichten zufolge alles andere als einfach war. „Die meisten der verängstigten Katzen hatten sich unter uns im Müll versteckt. Allein drei von ihnen saßen zusammengekauert im Küchenschrank“, beschreibt das Tierheim Köln-Dellbrück die Situation seiner Kollegen im Netz.

+++ NRW-Tierheim am Ende! Was Halter dieser Katze zu fressen gaben, macht sprachlos +++

Statt sich zu verantworten, fehlt von der Besitzerin, die inzwischen eine Räumungsklage am Hals hat, nach wie vor jede Spur. Die teilweise traumatisierten Katzen wurden von den Tierfreunden zunächst sicher gestellt. Bereits acht der verängstigten Stubentiger konnten im Tierheim Köln-Dellbrück unter kommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Tiere sich schnell an die ihnen zugewandten Menschen gewöhnen und Vertrauen fassen.

Weitere Themen:

Das Tierheim in NRW teilte die Geschichte der Katzen-Bande im Netz und löst Entsetzen und Mitgefühl aus. „Man kann sich doch Hilfe holen, wenn man überfordert ist, aber es gibt überhaupt keine Entschuldigung für dieses Elend der armen Tiere“, schreibt ein empörter Tierfreund. „Danke, dass ihr sie gerettet habt“, würdigen viele andere User die Arbeit der Tierheim-Mitarbeiter.