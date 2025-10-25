NRW-Tierheim muss 23 Hunde aus Ekel-Wohnung aufnehmen – kurz danach passiert es!

Es waren üble Zustände, aus denen 23 Yorkshire Terrier befreit wurden. „Die Tiere, die sich anscheinend immer wieder vermehrt hatten, waren verfilzt, kotverschmiert und hatten lange Krallen. Sie waren teilweise viel zu dünn“, erklärte das Tierheim Bergheim, das die Hunde letztlich aufgenommen hatte.

Die Sicherstellung habe bei allen Beteiligten aus der Tierschutzeinrichtung in NRW bleibenden Eindruck hinterlassen: „Den beißenden Uringeruch hatten wir noch Tage danach in der Nase, den Anblick der hilflosen Tiere sogar noch viel länger.“ Das NRW-Tierheim berichtetet Mitte September, dass eine der Hündinnen unterernährte Jungen hatte. Doch das blieb nicht die einzige Überraschung.

NRW-Tierheim nimmt 23 Hunde auf – plötzlich sind es mehr

Denn eine der sichergestellten Hündinnen war trächtig. Einen Monat später kamen die Welpen schließlich auf die Welt. Und zwar in einer Pflegestelle, damit die Vierbeiner einen ruhigen Start ins neue Leben haben können.

Die beiden Hunde-Welpen sind nicht nur ziemlich niedlich, wie ein Bild auf der Facebook-Seite des NRW-Tierheims beweist, sondern auch wohlauf.

Die Hundemama kümmere sich vorbildlich um ihre Kleinen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie eine bessere Zukunft haben, als die Zustände, in denen ihre Mutter noch bis vor Kurzem hausen musste.

Tierheim in NRW bittet um Hilfe

Weil das Veterinäramt alle „Yorkies“ zur Vermittlung freigegeben hat, muss das Tierheim Bergheim alle anfallenden Kosten tragen. Das betrifft auch die zum Teil schwerwiegenden Krankheiten der Hunde (mehr dazu hier >>>).

Deshalb hatte das NRW-Tierheim um Spenden gebeten. Du willst etwas beitragen? Hier sind die Kontodaten:

Tierheim Bergheim, Volksbank Köln Bonn eG, IBAN: DE96380601867113049027

paypal@tierheim-bergheim.de, Stichwort: Yorkies