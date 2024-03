Katze geht in NRW-Tierheim unter – „Gescheucht oder verprügelt“

Die NRW-Tierheime sind am Limit. Ob Hunde, Katzen, Kaninchen oder Vögel – in vielen Tierheimen ist kaum noch Platz. So manches Tierheim musste bereits einen Aufnahme-Stopp verhängen, in vielen stapeln sich die Notfallboxen. Kein Wunder, dass so manches Tier immer wieder untergeht und die Zeit im Tierheim gar nicht genießen kann.

Ein nordrhein-westfälisches Tierheim stellt nun eine zuckersüße Katze vor. Auch sie leidet unter dem Tierheimalltag.

NRW-Tierheim: Nicht geeignet fürs Tierheim

Schon seit über einem halben Jahr ist die niedliche Salsa im Tierheim in Aachen. Wie so viele andere Samtpfoten kam sie als Fundtier zu den Tierpflegern. Seit August lebt die zweijährige Katze inzwischen schon in Aachen. Das Herz der Mitarbeiter hatte sie im Nu erobert, schließlich ist „total verschmust, verspielt und einfach nur lieb“, wie sie begeistert in einem Beitrag auf Facebook berichten. Doch im Tierheim helfen ihre diese Eigenschaften nicht gerade weiter.

Sie sei einfach zu lieb für den Tierheimalltag. Dauernd wird sie von einer anderen Katze gescheucht und geprügelt. „Im Sommer hat sie nur im Außengehege gelebt und konnte kaum eine Pfote vor den Korb setzen“, da ihr ständig eine andere Katze das Leben schwer machen wollte. Leider half auch der Umzug nicht. „Als es kälter wurde und Salsa in den Innenraum umziehen musste, ging es genauso weiter“, schilderte das NRW-Tierheim die Lage. Sobald eine Katze, die Salsa mobbte, auszog, nahm schon eine andere ihren Platz ein. Wehren konnte sich die Katze nie.

Mittlerweile kann Salsa glücklicherweise etwas aufatmen. In den vergangenen Tagen zog auch die letzte Mobberin aus dem NRW-Tierheim, sodass die Katze nun endlich ihre Ruhe hat. „Sie scheint ihre ganze aufgestaute Energie des letzten halben Jahres rauszulassen. Sie blüht förmlich auf und kann ihr Glück kaum fassen“, erzählen die Tierpfleger. Dennoch wünschen sie sich natürlich endlich ein Zuhause für die kleine Maus.

Salsa braucht ein ruhiges, geduldiges Zuhause ohne Hektik und kleine Kinder. Vom Kuscheln kann sie nie genug bekommen. Wer Interesse hat, kann sich bei dem NRW-Tierheim in Aachen melden.