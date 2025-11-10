Mitarbeiter im NRW-Zoo müssen handeln – sonst wird es schnell übel

Ob Kängurus, Steppenzebras, Chileflamingos oder kunterbunte Vögel – in den Zoos in NRW leben zahlreiche exotische Tiere. Kein Wunder, dass sich nicht nur die kleinen Besucher über einen solchen Besuch freuen, sondern auch die ganz Großen.

Doch nun könnten die Tierpfleger mit dieser Nachricht Alarm auslösen, denn sie offenbaren, dass sie jeden Tag (!) handeln müssen, sonst geht es für diese Vierbeiner böse aus. Was steckt dahinter?

Zoo in NRW: Obacht bei den Öffnungszeiten

Wer den Tierpark in Hamm besuchen möchte, sollte jetzt auf die Öffnungszeiten achten. Von November bis Februar ist der Zoo nämlich nur noch bis 17 Uhr geöffnet. Und an Heiligabend und Silvester schließt der Zoo bereits um 13 Uhr. Auch bei den Eintrittspreisen bleibt alles transparent: Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 9,50 Euro für ein Tagesticket. Schüler und Studierende mit Ausweis bekommen ihr Ticket für 7,50 Euro, Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 5 Euro.

++ Auch spannend für dich: Neue Tierart in NRW-Zoo – doch Besucher müssen sich gedulden ++

Doch nicht nur das steht fest, sondern auch, dass die Mitarbeiter in dem NRW-Zoo sich jeden Tag um die zahlreichen Vierbeiner und Vögel kümmern müssen. Und dazu zählt eben nicht nur Futter reinstellen, Gehege sauber machen und ab und an mit den Tieren spielen, sondern eben auch die tägliche Pflege. Besonders bei den Poitou-Eseln, Hauseseln und Ponys muss täglich gehandelt werden, wie die Pfleger auf Facebook schnell offenbaren. Die Hufe müssen nämlich „vom Sand und weiteren Dreck befreit“ werden. Doch damit nicht genug: „Hin und wieder werden die Hufe auch abgefeilt“, heißt es auf weiter.

Hufkrankheiten und Verwachsungen: DAS kann übel enden

Und das ist auch gut so. Denn wenn die Pfleger diese kleinen, aber wichtigen Aufgaben vergessen würden, könnten sich Hufkrankheiten oder schmerzhafte Verwachsungen entwickeln – und das kann für die Tiere schlimme Folgen haben. Unbehandelte Hufe führen nämlich oft dazu, dass die Tiere nicht mehr richtig auftreten oder laufen können, was starke Schmerzen verursacht. In besonders schweren Fällen kann das sogar zu dauerhaften Haltungsschäden oder chronischen Entzündungen führen.

Mehr News aus NRW:

Kein Wunder, dass sich zahlreiche Tier-Fans auf Instagram (und sicherlich) vor Ort freuen, dass die Hufe der Vierbeiner täglich versorgt werden.