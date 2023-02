NRW: Tierschützer machen Horror-Fund – Vierbeiner schwebt in großer Gefahr

Dringende Hilfe in Krefeld (NRW) benötigt! Es geht um einen schwer verletzten Vierbeiner. Der weiß-rote Kater hat sich zuletzt im Stadtteil Inrath herumgetrieben. Am Dienstag, den 22. Februar, saß er in einem Keller.

Seitdem ist er jedoch verschwunden. Dabei bräuchte das Tier in NRW dringende Hilfe. Tierschützer vermutet Schlimmes hinter seinen Verletzungen.

NRW: Kater muss dringen gefunden werden – sonst stirbt er

„Wer weiß, wo sich dieser weiß-rote verletzte Kater aufhält?“, fragt der Katzenschutzbund Krefeld e.V. „Wer füttert ihn?“ Das Tier wurde zuletzt am Dienstag in der Cäcilienstraße in einem Keller gesehen, wo er sich laut einem Nachbarn schon länger aufhalte. Doch nachdem die Melderin die Fotos von dem Tier gemacht hatte, war es geflüchtet und ward seitdem nicht mehr gesehen.

Die Tierschützer haben jetzt vor Ort eine Falle mit Livecam aufgebaut, falls er doch noch zurückkommt. Aber warum suchen sie so dringend nach ihm? „Der arme Schatz hat vermutlich einen geplatzten Tumor im Gesicht, im besten Fall hatte er nur einen Unfall“, vermutet der Verein. „Er muss ganz dringend gesichert werden, weil er medizinisch unversorgt sonst elendig versterben wird.“

Kater in Krefeld gesucht

Der Katzenschutzbund Krefeld e.V. bittet nun um Hilfe. „Bitte nur Sichtungen melden, nicht versuchen ihn selber zu sichern.“ Denn der Kater sei sehr scheu und vermutlich in freier Wildbahn geboren. „Bitte schauen Sie in ihre Keller und Schuppen. Sollte sich das Tier dort aufhalten und er von dort nicht flüchten können, schließen Sie bitte die Tür/ das Fenster und rufen uns.“

Unter der Telefonnummer 0160 – 6529292 kannst du dich an den Verein wenden oder unter der Nummer 02151 – 562137 – 1 beim Tierheim Krefeld anrufen. In diesem Bereich könnte er sich zurzeit aufhalten: Cäcilienstraße, Schulstraße, Unterm Steeg, Joeppenstraße oder Gottfried- Kruß-Straße. „Bitte teilen und bitte informieren Sie ihre Nachbarn.“