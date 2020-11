NRW: Ticketkontrolle eskaliert komplett – fünf Kontrolleure verletzt

NRW: In einem Regionalexpress ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. (Symbolbild)

Am Freitag ist eine Ticketkontrolle in einem Regionalexpress in NRW völlig aus dem Ruder gelaufen.

Fünf Kontrolleure sind bei dem Vorfall in NRW verletzt worden.

NRW: Ticketkontrolle sorgt für Ärger

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich das Geschehen im RE 13. Gegen 7 Uhr morgens soll demnach ein 37-Jähriger Mann den Zug von Wuppertal (NRW) nach Hagen (NRW) genutzt haben. In dieser Bahn kontrollierten fünf Prüfdienstmitarbeiter der Eurobahn die Fahrausweise der Anwesenden. Auch der 38-Jährige wurde kontrolliert.

---------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------

Während der Kontrolle soll er zwar einen gültigen Fahrschein, aber kein zusätzliches Ausweisdokument vorgezeigt haben. Mit diesem sollte aber sein Fahrausweis abgeglichen werden. Der Wuppertaler protestierte lautstark gegen die Beförderungsbedingungen und die Fahrausweiskontrolle. Dabei soll es aber nicht geblieben sein.

NRW: Handgreiflichkeiten im RE 13

Aus der zuerst verbalen Auseinandersetzung wurde eine Körperliche. In deren Verlauf soll der 38-Jährige die Prüfdienstmitarbeiter attackiert haben. Einem 39-jährigen Eurobahnmitarbeiter soll er in den Arm gebissen und diesem die Nase gebrochen haben. Einem weiteren 52-jährigen Mitarbeiter soll er im Bereich der Rippen verletzt haben. Er berichtete anschließend über Atembeschwerden.

---------------

---------------

Drei weitere Eurobahnmitarbeiter sollen durch Schläge und Tritte leicht an Kopf, Armen, Schultern und Beinen verletzt worden sein.

NRW: Ticketkontrolle läuft aus dem Ruder

Zwei der Eurobahn-Mitarbeiter wurden aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die anderen drei Prüfdienstmitarbeiter begaben sich eigenständig in ein Krankenhaus.

NRW: Drei Personen mussten nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Der Tatverdächtige hyperventilierte während der Kontrolle durch die Bundespolizei, nachdem er zuvor über Kopfschmerzen geklagt hatte und wurde auch in eine Hagener Klinik eingeliefert. Gegen den Mann, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung und gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern laut der Bundespolizei an. (gb)