NRW: Terror-Bilanz vorgestellt! Rechtsextremer Gefährder war gerade einmal 14 – er soll schlimme Taten geplant haben

NRW-Justizminister Biesenbach (CDU) hat am Montag Bilanz in Sachen Terrorbekämpfung gezogen – und dabei auch von einem schier unfassbaren Verdachtsfall gesprochen.

am 05.10.2020 um 14:25

Düsseldorf. Seit zweieinhalb Jahren besteht „ZenTer“ – die Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW.

Am Montagvormittag hat Peter Biesenbach (CDU), Justizminister von NRW, eine Bilanz gezogen – und dabei auch von einem schier unfassbaren Verdachtsfall gesprochen.

NRW: Justizminister zieht Terror-Bilanz

„Wir haben uns vorgenommen, die Maschen, durch die z.B. Amri geschlüpft ist, zu schließen“, teilte Biesenbach auf der Pressekonferenz im NRW-Landtag in Düsseldorf mit. Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Sattelzug auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert – elf Menschen starben, 55 weitere wurden teils schwer verletzt.

"Wir haben uns vorgenommen, die Maschen, durch die z.B. #Amri geschlüpft ist, zu schließen. Daraus erwuchs eine der wichtigsten Aufgaben von Zenter. Die Koordinierung der Strafverfolgung im Bereich #Terrorismus & der Beobachtung v #Gefährdern", so #NRW-Justizminister Biesenbach. pic.twitter.com/qrp7B6t9dZ — Ministerium der Justiz NRW (@JM_NRW) October 5, 2020

+++ NRW: Verdi ruft zu Warnstreiks am Donnerstag auf – vor allem Pendler dürfte das nicht freuen +++

Biesenbach: „Daraus erwuchs eine der wichtigsten Aufgaben von ZenTer: Die Koordinierung der Strafverfolgung im Bereich Terrorismus und der Beobachtung von Gefährdern.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Hund in Duisburg: Vierbeiner schon seit zehn Jahren im Tierheim – aus diesem traurigen Grund

NRW: 15-Jähriger fährt nachts heimlich Auto und rast vor Mauer – erschreckend, was dann rauskommt

NRW-Stadt baut Kreisverkehr – ein Detail bringt Anwohner auf die Palme: „So ein Schwachsinn!“

-------------------------------------

Dann erwähnt er einen besonders schockierenden Fall: Einer dieser mutmaßlichen Gefährder in NRW soll gerade mal 14 Jahre alt gewesen sein!

14-Jähriger soll zu Angriffen auf Juden und Moslems aufgefordert haben

Der deutsche Jugendliche soll dem rechtsextremen Spektrum angehören, mit dem sich ZenTer ebenfalls beschäftigt. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord und Verbreitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erwirkt.

"Der Jugendliche ist dringend verdächtig,jemanden per WhatsApp dazu aufgefordert zu haben, mit einer Schusswaffe oder Messer in einer #Synagoge oder #Moschee Menschen #jüdischen oder #muslimischen Glaubens zu töten.Dazu sollte er Sprengkörper hergestellt haben", erläutert Caspers pic.twitter.com/GotU28dksb — Ministerium der Justiz NRW (@JM_NRW) October 5, 2020

„Der Jugendliche ist dringend verdächtig,jemanden per WhatsApp dazu aufgefordert zu haben, mit einer Schusswaffe oder Messer in einer Synagoge oder Moschee Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens zu töten“, erläuterte Oberstaatsanwalt Caspers. „Dazu sollte er Sprengkörper hergestellt haben.“ (at)