NRW-Kunden kaufen Tee aus dem Nachbarland – wenig später erreicht sie die Warnung

Ein groß angelegter Tee-Rückruf sorgt derzeit für Unruhe – und betrifft auch zahlreiche Verbraucher in NRW. Fünf verschiedene Sorten wurden aus dem Handel genommen, weil sie krebserregende Substanzen oder gefährliche Bakterien enthalten könnten. Die betroffenen Produkte stammen aus Deutschland und Belgien und wurden auch online verkauft.

Laut Behörden besteht teils ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Einige Tees enthalten Schadstoffe, die das Erbgut schädigen können, andere sind sogar mit Salmonellen verunreinigt. Besonders für Kunden in Nordrhein-Westfalen ist der Rückruf relevant, weil viele Händler in NRW aktiv sind oder dorthin liefern.

Rückruf betrifft mehrere Teesorten in NRW

Diese fünf Produkte stehen auf der Warnliste:

Dogus Form Tee, Sorten Kräuter, Aprikose, Kirsche, Petersilie+Zitrone

Grund: Nachweis des krebserregenden Stoffes Danthron

PIPORÉ Yerba Mate Tee (250 g)

Grund: zu hoher Gehalt an Anthrachinonen, die als gesundheitsschädlich gelten

Ostropest plamisty (Herbapol, Charge L0025/C18)

Grund: erhöhter Wert an Pyrrolizidinalkaloiden (PA)

Ostropest plamisty herbatka ziołowa (Herbapol, Charge L0025/C18)

Ebenfalls zu viele Pyrrolizidinalkaloide

Herbata Ziolowa Zielnik Morwa Biała (Herbapol, 40 g)

Grund: mögliche Salmonellen-Verunreinigung

Der Inverkehrbringer ÖZ-BA aus Köln ruft vier Varianten des Dogus Form Tees zurück. Betroffen sind die Chargen 111124 (Kräuter), 061124 (Aprikose), 090823 (Kirsche) und 050624 (Petersilie+Zitrone). Kunden sollten die Produkte sofort entsorgen oder in die Verkaufsstelle zurückbringen.

Gesundheitsgefahr durch Tees auch in NRW

Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt zusätzlich vor dem PIPORÉ Yerba Mate Tee der Charge 77830/E (MHD 12/2025). Das Produkt wurde aus den Niederlanden importiert, aber auch in mehreren deutschen Bundesländern – darunter NRW – verkauft. Anthrachinone können laut EU-Verordnung bei längerer Aufnahme Krebs verursachen.

Auch die belgische Behörde AFSCA schlägt Alarm. Sie meldete bei den Herbapol-Tees Ostropest plamisty und Ostropest plamisty herbatka ziołowa zu hohe Mengen an Pyrrolizidinalkaloiden. Diese Stoffe entstehen in bestimmten Pflanzen und gelten als leberschädigend. Die EFSA warnt, dass PA zudem das Erbgut angreifen können, berichtet „Ruhr24„.

Salmonellen-Gefahr: Tee-Rückruf erreicht NRW

Noch brisanter ist die Warnung vor dem Tee Herbata Ziolowa Zielnik Morwa Biała (40 g, MHD 31.05.2027). Hier droht eine Salmonellen-Infektion, die besonders für Kinder, Schwangere und Senioren gefährlich ist. Die Produkte wurden zwischen Juli und September 2025 verkauft – teils auch an Händler in NRW.

Wer einen der genannten Tees gekauft hat, sollte ihn nicht mehr trinken. Rückgabe ist in der Verkaufsstelle möglich, meist auch ohne Kassenbon. Bei Symptomen wie Durchfall oder Fieber nach dem Konsum raten Experten dringend zu einem Arztbesuch. Die Behörden in NRW warnen eindringlich: „Diese Tees gehören in den Müll, nicht in die Tasse.“