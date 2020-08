NRW: Tagesmutter betreut Kinder in altem Bordell – doch dann kommt DAS ans Licht

Am Mittwoche wurde in NRW die Wohnung einer Tagesmutter von der Polizei durchsucht. (Symbolbild)

Eine Tagesmutter in NRW betreute Kinder in einem alten Bordell. Am Mittwochmorgen wurde das Haus in Bünde von Einsatzkräften des Staatsschutzes der Polizei Bielefeld durchsucht. Dabei kam etwas Erschreckendes über ihre Familie ans Licht...

NRW: Tagesmutter betreut Kinder in altem Bordell

In der Wohnung an der Herforder Straße in Bünde (NRW) soll die Frau der Tätigkeit als Tagesmutter nachgegangen sein. Laut der „Neuen Westfälischen“ wirbt die Frau auf ihrer Homepage mit ihrer Familie. Nun wurde in dem Haus eine Razzia durchgeführt.

Ihr Ehemann, der wohl ebenfalls auf der Homepage vorgestellt wird, steht unter Verdacht, den Holocaust geleugnet zu haben. Damit habe er nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch eine Volksverhetzung begangen.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung in Bünde. (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

NRW: Razzia wegen Volksverhetzung

Das wirft natürlich auch Fragen bei den Eltern der betreuten Kinder auf. Der Mann soll Bilder sowie Texte im Internet und den Sozialen Medien geteilt haben, die den nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden abstreiten oder verharmlosen.

Das ist Volksverhetzung:

Jemand...

stört den öffentlichen Frieden,

stachelt zu Hass an,

ruft zur Gewalt und Willkürmaßnahmen gegen bestimmte Gruppen auf

Wie die „Neue Westfälische“ berichtet stellten die Beamten bei der Durchsuchung Speichermedien, ein Mobiltelefon und andere Geräte des Verdächtigen fest. (mia)