NRW: SUV-Fahrer macht Jagd auf Radfahrer – Video schlägt hohe Wellen

In NRW sorgt ein Video im Netz für große Aufregung. Darin ist eine durchaus gefährliche Situation im Straßenverkehr zu sehen.

Wie ein Radfahrer mit einer Kamera an seinem Rad filmte, wurde er und ein weiterer Radler immer wieder von einem SUV bedrängt. Wir haben dazu die Polizei in Siegen-Wittgenstein (NRW) befragt.

NRW: SUV bedrängt Fahrradfahrer – „Du gefährdest Menschenleben“

SUV jagt Fahrradfahrer in NRW! Ein Video zeigt die gefährliche Aktion. (Symbolbild) Foto: Fotostand / Reiss / dpa

Bei einer Trainingsfahrt im Siegerland wurden zwei Radfahrer auf einer vollkommen freien Landstraße nur knapp von einem SUV überholt. Das verärgerte einen von ihnen so sehr, dass er sich zum Zeigen seines Stinkefingers hinreißen ließ. Doch damit löste er noch weitere gefährliche Fahrmanöver aus.

Wie das Video auf der Webseite der „“ zeigt, hielt der Fahrer an und stieg aus seinem Auto aus, die Radfahrer wichen ihm daraufhin aus. Doch damit nicht genug – der SUV nahm die Verfolgung auf. Dann drängte er die Radler erst auf die Gegenfahrbahn und dann schließlich einen der beiden in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde der Fahrradfahrer dabei nicht verletzt.

Als der SUV-Fahrer dann wieder aus seinem Auto stieg, begann ein heftiger Streit. Offensichtlich hatte sich der Fahrzeughalter beim Überholvorgang nicht an die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand gehalten. „Du gefährdest Menschenleben“, schleuderte der Radfahrer, der die ganze Szenerie gefilmt hatte, ihm entgegen. „Wenn du so weiter machst, hast du eine Anzeige am Hals.“

NRW: Video kursiert im Netz – Anzeige ist raus

Laut Polizeisprecher Stefan Pusch konnte der Halter des SUV ermittelt werden. Außerdem seien wegen des Vorfalls bereits zwei Anzeigen eingegangen. Die erste sei von einem Dritten gekommen, der das Video im Netz gesehen hatte, die zweite von dem filmenden Radfahrer selbst. Dieser hatte ja auch zum Ende der Videoaufnahmen damit gedroht.

Die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein ermittelt jetzt gegen den Autofahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie der Polizeisprecher gegenüber „DER WESTEN“ bestätigte. (mbo)